Лілі Коллінз з'явилася на прем'єрі в ідеальному чорному вбранні

Актриса відвідала пресконференцію, присвячену другому сезону серіалу "Емілі в Парижі" з новою зачіскою

22 грудня 2021 року відбудеться прем'єра другого сезону серіалу "Емілі в Парижі" від Netflix. І на честь цієї події актори серіалу відвідали урочисту пресконференцію. Виконавиця головної ролі, Лілі Коллінз, з'явилася в ідеальному чорному total-look. Про це пише Daily Mail.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Лілі заради серіалу, присвяченому пригодам молодої американки у французькій столиці, навіть змінила зачіску. Вона обрала класичний рваний чубчик, який так люблять парижанки, і її стилісти явно надихалися виглядом таких кінодів як Бріжіт Бардо та Джейн Біркін.

Фото: Getty Images

А на заході вона з'явилася в розкішному й одночасно простому вбранні, головною родзинкою якого стала атласна спідниця зі складним драпіруванням.

Хто створив це вбрання, Лілі не повідомила, але модні журналісти підозрюють, що це була Патріція Філд. Знаменита художниця по костюмах, яка раніше працювала над серіалом "Секс у великому місті".

Саме вона вигадала пачку Керрі Бредшоу, в якій вона з'являється в титрах, і створювала образи для фільму "Диявол носить Prada".

Саме Патрицію вимагали повернути шанувальники серіалу, коли побачили перші фото зі знімального майданчика сиквела "І просто так". Наряди, в яких тепер хизуються актриси серіалу, явно не дотягують до шикарного вбрання, показаного в серіалі-попереднику.