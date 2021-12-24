Недалекая воровка без вкуса. Изображение украинки в сериале "Эмили в Париже" вызвало скандал

Украинки искренне возмущены тем, как сценаристы изобразили бывшую киевлянку со странным именем Петра. Она показана недалекой, навязчивой и склонной к воровству.

Не успел выйти на экраны второй сезон сериала "Эмили в Париже" с Лили Коллинз, как вокруг проекта Netflix уже разгорелся первый скандал. Речь идет о том, как показана в шоу эмигрантка из Украины по имени Петра, с которой главная героиня Эмили Купер знакомится на курсах французского языка в четвертой серии.

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На предвзятость в изображении украинки обратила внимание пользователь Евгения Гаврилко, сейчас проживающая в Париже. После просмотра серии она не смогла сдержать возмущения тем, что Петра показана подчеркнуто беспардонной и раздражающей девушкой, которая любит яркие и безвкусные вещи, а также учит Эмили, как можно незаметно воровать вещи в магазине.

[ + – ] Премьера второго сезона "Эмили в Париже" состоялась 22 декабря

В своем посте Евгения отметила, что говорит от имени всех украинских женщин и не может игнорировать такое стереотипное изображение землячек.

"Будучи самым успешным шоу @netflix в 2021 году, зная свое влияние на миллионы умов и сердец во всем мире, все еще есть место для такого невежества и нетерпимости? То, как вы отнеслись к образу украинцев во втором сезоне, в 4-й серии, – это такой дешевый трюк, абсолютный скандал и позор. И я не могу поверить, что это все еще будет происходить в 2021 году. Время, когда мы проявляем уважение ко всем нациям и гендерам. Время, когда мы боремся со всеми стереотипами, разрушающими мир и межкультурные отношения. Время, когда никто не смеется над такими убогими вещами. Несмотря на это, вы выставляете украинку как личность без чувства вкуса и достоинства. Глупая, невежественная воровка. Вы вообще серьезно?", – недоумевает автор.

[ + – ] Евгения Гаврилко показала кадры, в которых лучше всего продемонстрирована предвзятость сценаристов к образу украинок

Она подчеркивает, что такое позорное явление имеет место быть тогда, когда есть много талантливых украинцев, которые влияют на мировой рынок технологий, моды, искусства, устойчивого развития, науки, спорта и так далее.

В качестве примера она назвала имена режиссера Тани Муиньо, чья работа с мировыми звездами отмечена на Западе престижными наградами, фотограф Саша Самсонова, которой позируют самые известные и красивые женщины мира, дизайнеров Юлии Пелипас, Валерии Гуземы, Анны Осмехиной и многих других.

"И я могу написать сюда еще тысячи имен. И я уверена, что в комментариях будет много имен, которые вам стоит знать. Но действительно ли нам нужно доказывать, кто мы, пытаясь очистить имидж украинских женщин в мире? Лучше я буду тратить свое время на созидание, а не на борьбу", – подытожила Евгения.

Пост украинки собрал десятки тысяч лайков и множество комментариев, в которых пользователи поддержали автора и высказали свое недовольство увиденным. Одна из пользовательниц, кстати, отметила и странный выбор имени украинки.

"Женя, спасибо за этот пост. Не смотрела 2й сезон, так как в 1 сезоне меня сильно выбесил этот весь флер — круасаны, американка в Париже, сосед красавчик, слишком cheesy. Но это прям сильно странно и тупо. И камон, не знаю ни одну украинку которую зовут Петра", – гласит один из комментариев.

[ + – ] Имя Петра немало удивило украинок, комментирующих публикацию Евгении Фото: Скриншот

Гаврилко – не единственная, кто обратил внимание на то, как показана бывшая жительница украинской столицы.

"Не знаю, этого ли добивались украинцы, но героиня из Киева в сериале "Эмили в Париже" показана как крайне неприятная безвкусно одетая (даже на фоне гг) девушка, которая ворует вещи в магазинах. И там прям акцент на том, что она их Киева", – написала в Twitter Екатерина Терентьева.

[ + – ] Реакция пользователей на эпизод с украинкой Фото: Скриншот

Роль Петры в сериале сыграла бывшая киевлянка Дарья Панченко. Как пишет "Обозреватель", она родилась и выросла в столице Украины, училась в Украинской академии балета, закончила престижный лицей, знает пять языков и даже получала множество грантов на обучение в США, но выбрала Париж, куда уехала в 19 лет. Там она закончила магистратуру по специальности "Режиссура кино", играла в фильмах "Эквилибр", Mortem, "Благие намерения" и других.

Сериал "Эмили в Париже" рассказывает об американке, которая переезжает в столицу Франции и устраивается работать в рекламное агентство, попутно переживая любовные приключения. Первый сезон шоу вошел в 10-ку самых популярных на стриминговом сервисе Netflix по популярности