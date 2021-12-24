Недалека злодійка без смаку. Зображення українки в серіалі "Емілі в Парижі" викликало скандал

Українки щиро обурені, як сценаристи зобразили колишню киянку з дивним ім'ям Петра. Вона показана недалекою, нав'язливою та схильною до крадіжки.

Не встиг вийти на екрани другий сезон серіалу "Емілі в Парижі" з Лілі Коллінз, як навколо проєкту Netflix уже спалахнув перший скандал. Йдеться про те, як показано в шоу емігрантку з України на ім'я Петра, з якою головна героїня Емілі Купер знайомиться на курсах французької мови у четвертій серії.

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На упередженість у зображенні українки звернула увагу користувачка Євгенія Гаврилко, яка наразі проживає в Парижі. Після перегляду серії вона не змогла стримати обурення тим, що Петра показана підкреслено безпардонною та дратівливою дівчиною, яка любить яскраві та речі без смаку, а також вчить Емілі, як можна непомітно красти речі у магазині.

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У своєму посту Євгенія наголосила, що говорить від імені всіх українських жінок і не може ігнорувати таке стереотипне зображення землячок.

"Будучи найуспішнішим шоу @netflix у 2021 році, знаючи свій вплив на мільйони розумів і сердець у всьому світі, усе ще є місце для такого невігластва та нетерпимості? Те, як ви поставилися до образу українців у другому сезоні, у 4-й серії, — це такий дешевий трюк, абсолютний скандал і ганьба. І я не можу повірити, що це все ще відбуватиметься у 2021. Час, коли ми виявляємо повагу до всіх націй і гендерів.Час, коли ми боремося з усіма стереотипами, що руйнують світ і міжкультурні стосунки. Час, коли ніхто не сміється з таких убогих речей. Незважаючи на це, ви виставляєте українку як особистість без почуття смаку та гідності. Дурна, неосвічена злодійка. Ви взагалі серйозно?”, – дивується авторка.

[ + – ] Євгенія Гаврилко показала кадри, у яких найкраще продемонстровано упередженість сценаристів до образу українок

Вона наголошує, що таке ганебне явище має місце тоді, коли є багато талановитих українців, які впливають на світовий ринок технологій, моди, мистецтва, сталого розвитку, науки, спорту тощо.

Як приклад вона назвала імена режисерки Тані Муїньо, чия робота зі світовими зірками відзначена на Заході престижними нагородами, фотографині Саші Самсонової, якій позують найвідоміші та найкрасивіші жінки світу, дизайнерів Юлії Пеліпас, Валерії Гуземи, Анни Осмєхіної та багатьох інших.

"І я можу написати сюди ще тисячі імен. І я впевнена, що в коментарях буде багато імен, які вам варто знати. Але чи справді нам потрібно доводити, хто ми, намагаючись очистити імідж українських жінок у світі? Краще я витрачатиму свій час на творення, а не на боротьбу", — підсумувала Євгенія.

Пост українки зібрав десятки тисяч лайків та безліч коментарів, у яких користувачі підтримали авторку та висловили своє невдоволення побаченим. Одна з користувачів, до речі, наголосила і на дивному виборі імені українки.

"Женю, дякую за цей пост. Не дивилася 2-й сезон, тому що в 1 сезоні мене сильно вибоїв цей весь флер — круасани, американка в Парижі, сусід красень, занадто cheesy. Але це прям дуже дивно і тупо. І камон, не знаю жодну українку, яку звуть Петра», – каже один із коментарів.

[ + – ] Ім'я Петра чимало здивувало українок, коментуючи публікацію Євгенії Фото: Скриншот

Гаврилко – не єдина, хто звернув увагу на те, як показано колишню мешканку української столиці.

"Не знаю, чи цього домагалися українці, але героїня з Києва у серіалі "Емілі в Парижі" показана як вкрай неприємна безсмачно одягнена (навіть на фоні рр) дівчина, яка краде речі у магазинах. І там прямий акцент на тому, що вона з Києва", – написала у Twitter Катерина Терентьєва.

[ + – ] Реакція користувачів на епізод із українкою Фото: Скриншот

Роль Петри у серіалі зіграла колишня киянка Дар'я Панченко. Як пише "Обозреватель", вона народилася і виросла в столиці України, навчалася в Українській академії балету, закінчила престижний ліцей, знає п'ять мов і навіть здобувала безліч грантів на навчання в США, але обрала Париж, куди поїхала у 19 років. Там вона закінчила магістратуру за спеціальністю "Режисура кіно", грала у фільмах "Еквілібр", Mortem, "Благі наміри" та інших.

Серіал "Емілі в Парижі" розповідає про американку, яка переїжджає до столиці Франції та влаштовується працювати в рекламне агентство, попутно переживаючи любовні пригоди. Перший сезон шоу увійшов до десятки найпопулярніших на стримінговому сервісі Netflix за популярністю