Мінкульт відповіло на скандал навколо образу українки в серіалі "Емілі в Парижі"

Глава відомства Олександр Ткаченко розповів, що готує офіційне звернення до творців серіалу через "карикатурний образ" дівчини з України в популярному серіалі.

У мережі спалахнув скандал навколо стереотипного образу українки Петри, яка з'явилася в другому сезоні серіалу від Netflix "Емілі в Парижі". На те, як упереджено показано дівчину з Києва, звернули увагу не лише вітчизняні глядачі та блогери, а й Міністерство культури та інформаційної політики України в обличчі його керівника Олександра Ткаченка. У своєму Telegram-каналі він повідомив, що має намір відправити офіційне звернення адміністрації стримінгової платформи Netflix, яка займалася виробництвом серіалу.

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Політик зізнався, що раніше дивився "Емілі в Парижі" та вважає проєкт "непоганим розважальним серіалом". Проте, після перегляду фрагмента другого сезону в нього з'явилося кілька зауважень.

"Netflix добре знайомий з Україною, достатньо сказати, що більшість вулиць Парижа у фільмі "Останній найманець" знімалися в Києві. До того ж, з популяризацією нашої культури, європейці та американці мали чути про наших митців і не тільки. Хоча б і про диригентку Оксану Линів, тенісистку Еліну Світоліну, співачку Джамалу, дизайнерку Віту Кін… Але цього, напевно, замало. І доведеться продовжувати боротися зі стереотипами", — пише міністр.

[ + – ] Олександр Ткаченко пообіцяв зв'язатися із Netflix Фото: Скриншот

Ткаченко засмучений тим, як в одному з найпопулярніших серіалів Netflix показано нашу співвітчизницю.

"В "Емілі в Парижі" маємо карикатурний образ українки, який неприйнятний. А з іншого боку – ще й образливий. Такими бачитимуть українців за кордоном? Які крадуть, хочуть отримувати все безкоштовно, боятися депортації? Так не має бути..", – наголосив він.

[ + – ] Киянка Петра в серіалі

Нагадаємо, колишня мешканка Києва на ім'я Петра з'являється у четвертій серії другого сезону. Головна героїня Емілі знайомиться із нею на курсах французької мови. Петра відразу проявляє себе як недалека і нав'язлива особа, яка відрізняється поганим смаком та нахилами отримувати все безкоштовно. Зокрема, вона вчить Емілі красти речі в магазині. "Ти шо, здуріла?", — реагує Петра на прохання Емілі повернути вкрадене до магазину. За словами дівчини, якщо її зловлять, то одразу депортують додому.

Другий сезон "Емілі в Парижі" вийшов на Netflix 22 грудня.

Нагадаємо, що на початку грудня 2021 року Лілі Коллінз, виконавиця головної ролі в серіалі, з'явилася на прем'єрі другого сезону в ідеальному чорному образі.