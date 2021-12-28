Netflix ответил на возмущение украинцев по поводу персонажа Петры в "Эмили в Париже"

"Netflix услышал обеспокоенность украинцев", — заявил министр культуры Александр Ткаченко

Скандал с сериалом "Эмили в Париже" получил продолжение. Министр культуры Александр Ткаченко уже получил официальный ответ на свое возмущенное письмо и "Netflix услышал обеспокоенность украинцев". Об этом пишет DEV.

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"Ответ Netflix на мое письмо относительно образа украинки в сериале "Эмили в Париже" достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об обеспокоенности украинских зрителей изображением украинки услышали. Договорились, что в 2022 году будем более в тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи", — заявил министр.

[ + – ] Кадр из сериала "Эмили в Париже" Фото: Скриншот

Ткаченко считает, что хоть такое некорректное изображение украинки в сериале и является художественным образом, но все мы имеем право возмущаться.

"Такая активная общественная позиция точно будет способствовать тому, чтобы при дальнейшем показе персонажей украинской национальности в будущих съемках Netflix было учтено отношение украинцев", — говорит министр и отметил, что создавшаяся ситуация поднимает важный вопрос — имиджа Украины за рубежом.

Ранее Ткаченко писал, что отправил "текст позиции" на телеканал Netflix, возмущенный, как многие украинцы, одним из эпизодов второго сезона, в котором появился карикатурный персонаж – киевлянка Петра, с которой главная героиня знакомится на курсах французского языка. Петра безвкусно одевается, ворует в магазинах и боится депортации.

[ + – ] Пост министра культуры, посвященный "Эмили в Париже" Фото: Скриншот

"Придется продолжать бороться со стереотипами. Если в 90-х и 2000-х украинских парней изображали преимущественно как гангстеров, со временем это изменилось. Однако не в этом случае. В "Эмили в Париже" мы имеем карикатурный образ украинки, который неприемлем. А с другой стороны еще и оскорбительный. Это так будут воспринимать украинцев за границей? Теми, которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть", — писал Ткаченко.

К слову, роль Петры, которая появляется в сериале всего на несколько минут, исполнила украинская актриса Дарья Панченко. Она училась в Украинской академии балета и окончила престижный лицей. Также Дарья знает пять языков, получила несколько грантов для обучения в США и снималась во французском фильме "Распутин" с Жераром Депардье в главной роли.

[ + – ] Трейлер второго сезона "Эмили в Париже"

Фокус пытался разобраться, почему украинцев возмутил именно эпизод из сериала "Эмили в Париже" и почему он получил настолько громкую огласку. Сыграла свою роль и клишированность данного проекта Netflix. В нем буквально все персонажи изображены ограниченными и плоскими. Даже главная героиня представляет из себя набор штампов про американок, попавших в Европу.