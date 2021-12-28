Netflix відповів на обурення українців щодо персонажки Петри в "Емілі в Парижі"

"Netflix почув занепокоєння українців", — заявив міністр культури Олександр Ткаченко

Скандал із серіалом "Емілі в Парижі" отримав продовження. Міністр культури Олександр Ткаченко вже отримав відповідь на свій обурений лист та "Netflix почув занепокоєння українців". Про це пише DEV.

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"Відповідь Netflix на мій лист щодо образу українки в серіалі "Емілі в Парижі" досить дипломатична. Подякували за зворотний зв'язок. Але про стурбованість українських глядачів зображенням українки почули. Домовилися, що у 2022 році будемо більш у тісному контакті, щоб запобігти подібному", — заявив міністр.

[ + – ] Кадр із серіалу "Емілі в Парижі" Фото: Скриншот

Ткаченко вважає, що хоч таке некоректне зображення українки в серіалі є художнім образом, але всі ми маємо право обурюватися.

"Така активна громадська позиція точно сприятиме тому, щоб при подальшому показі персонажів української національності в майбутніх зйомках Netflix було враховано ставлення українців", — говорить міністр і зазначив, що ситуація, яка склалася, порушує важливе питання — іміджу України за кордоном.

Раніше Ткаченко писав, що відправив "текст позиції" на телеканал Netflix, обурений, як і багато українців, одним з епізодів другого сезону, у якому з'явився карикатурний персонаж – киянка Петра, з якою головна героїня знайомиться на курсах французької мови. Петра без смаку одягається, краде в магазинах і боїться депортації.

[ + – ] Пост міністра культури, присвячений "Емілі в Парижі" Фото: Скриншот

"Доведеться продовжувати боротися зі стереотипами. Якщо у 90-х та 2000-х українських хлопців зображували переважно як гангстерів, згодом це змінилося. Проте не в цьому випадку. В "Емілі в Парижі" ми маємо карикатурний образ українки, який є неприйнятним. А з іншого боку ще й образливий. Це так сприйматимуть українців за кордоном? Тими, які крадуть, хочуть отримувати все безкоштовно, бояться депортації?

До речі, роль Петри, яка з'являється у серіалі лише на кілька хвилин, виконала українська акторка Дар'я Панченко. Вона навчалася в Українській академії балету та закінчила престижний ліцей. Також Дар'я знає п'ять мов, отримала кілька грантів для навчання у США та знімалася у французькому фільмі "Распутін" з Жераром Депардьє в головній ролі.

[ + – ] Трейлер другого сезону "Емілі в Парижі"

Фокус намагався розібратися, чому українців обурив саме епізод із серіалу "Емілі в Парижі" і чому він набув настільки гучного розголосу. Відіграла свою роль і клішованість цього проєкту Netflix. У ньому буквально всі персонажі зображені обмеженими та плоскими. Навіть головна героїня є набором штампів для американок, які потрапили до Європи.