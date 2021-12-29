Воровка Петра из "Эмили в Париже". Что мы знаем об актрисе Дарье Панченко

Новый сезон популярного сериала ознаменовался скандалом, после чего к Netflix обратился министр культуры Украины Александр Ткаченко

Во втором сезоне популярного сериала про любовь и моду "Эмили в Париже" появилась некая Петра, киевлянка, живущая во французской столице и получающая свои модные наряды, благодаря воровству. Эмили, главная героиня сериала, знакомится с ней на курсах французского, и отправляется на шоппинг, закончившийся шоплифтингом.

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[ + – ] Сцена из сериала "Эмили в Париже" Фото: Скриншот

Петра появляется только в нескольких эпизодах, однако скандал получился громкий. Оскорбленные украинки запустили хештег "мы не Петры", министр культуры Александр Ткаченко обратился к Netflix и даже получил от телеканала ответ. "Поблагодарили за обратную связь. Но обеспокоенность украинских зрителей изображением украинки услышали. Договорились, что в 2022 году будем более в тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи", — процитировал ответ Netflix министр Александр Ткаченко. Но кто же сыграл украинку Петру, которая так возмутила поклонниц сериала. Фокус выяснил об актрисе Дарье Панченко все возможное. К слову, после скандала, актриса "снесла" свой Instagram.

Где училась и что закончила

Родилась и выросла Дарья Панченко в Киеве. Она закончила Кловский лицей, училась в Украинской академии балета и Киевском национальном лингвистическом университете. Выступала в Кловском театре драмы, с 2009 по 2010 год стажировалась в ГИТИСе, училась в театральной академии в Санкт-Петеербурге.

[ + – ] Дарья Панченко в сценическом образе Фото: dariapanchenko.com

Хотя в соцсетях Дарьи теперь нет, но ее анкеты размещены на сайтах актерских агентств, где указано, что она знает пять языков: русский, украинский, французский, английский и испанский. И специализируется на трех видах танцев: кабаре, джаз и классический. Занималась в студии танца "А6" в Киеве.

[ + – ] Дарья Панченко в сценическом образе Фото: dariapanchenko.com

Известно, что она получила несколько грантов на обучение в США. В 2012 году училась в Институте Ли Страсберга в Нью-Йорке, но в итоге карьеру решила строить во Франции. Своими любимыми городами Дарья называет Марсель и Париж.

Опыт в кино

Именно в Париже она получила степень магистра по специальности "Режиссура кино". В ее анкете также указано, что ее специальность – "ассистент режиссера".

В анкете Дарья рассказывает, что еще в детстве создавала небольшие мюзиклы вместе с друзьями, в период жизни в Киеве, однако всегда хотела жить и работать в Париже.

[ + – ] Одно из интервью Дарьи Панченко

Ей посчастливилось поработать с режиссером и актрисой Жозе Дайан над ее фильмом "Распутин" (2011), в котором играли такие звезды, как Жерар Депардье, Фанни Ардан, Константин Хабенский, Данила Козловский и другие.

"В дополнение к моей актерской и танцевальной карьере я получила богатый опыт в кино, занимая разные технические должности в разных кинопродукциях. Большинство из них были французско-российскими копродукциями", – сообщается на сайте.

Первой серьезной работой Дарьи стал мистический фильм "Мортем" режиссера Эрика Атлана. А в 2013 году была сопродюсером и сорежиссером короткометражного фильма "Тысяча листов", а в 2019 году исполнила главную роль в собственной короткометражке "Эквилибр", которая была представлена на многочисленных кинофестивалях.

Интересные факты

На сайтах, посвященных актерам, упоминается, что возраст Дарьи – от 30 до 35 лет, сама она дату рождения не называет, ее рост около 170 см.

Ее коллеги ценят ее за "отличный характер". Также она "демонстрирует преданность и полную отдачу работе". Так что ее достижения в сфере кино вполне объяснимы.

Кроме того, упоминается, что она встречалась с музыкантом Пэтом Лафелином. Так ли это сейчас – неизвестно.

[ + – ] Дарья Панченко и Пэт Лафелин Фото: Instagram patlafeline [ + – ] Дарья Панченко и Пэт Лафелин Фото: Instagram patlafeline

Однако музыкант принимал участие в работе над короткометражкой Дарьи "Эквилибр".

[ + – ] Съемки фильма "Эквилибр" Фото: Instagram patlafeline

Напомним, сериал "Эмили в Париже" критиковали за множество клише и штампов, причем задолго до скандала с киевлянкой Петрой. Однако у него немало и поклонниц. Главным образом из-за шикарных нарядов. Ведь именно над "Эмили" сейчас работает знаменитый художник по костюмам Патриция Филд, которая ранее создавала образы для "Дьявол носит Prada" и "Секс в большом городе".