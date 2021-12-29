Злодійка Петра з "Емілі в Парижі". Що ми знаємо про акторку Дар'ю Панченко

Новий сезон популярного серіалу відзначився скандалом, після чого до Netflix звернувся міністр культури України Олександр Ткаченко.

У другому сезоні популярного серіалу про кохання та моду "Емілі в Парижі" з'явилася якась Петра, киянка, яка живе у французькій столиці і отримує своє модне вбрання завдяки крадіжці. Емілі, головна героїня серіалу, знайомиться з нею на курсах французької, і вирушає на шопінг, що закінчився шопліфтингом.

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[ + – ] Сцена із серіалу "Емілі в Парижі" Фото: Скриншот

Петра з'являється лише в кількох епізодах, проте скандал вийшов гучний. Ображені українки запустили хештег "ми не Петри", міністр культури Олександр Ткаченко звернувся до Netflix і навіть отримав від телеканалу відповідь. "Подякували за зворотний зв'язок. Але стурбованість українських глядачів зображенням українки почули. Домовилися, що у 2022 році будемо більш у тісному контакті, щоб запобігти подібним випадкам", — процитував відповідь Netflix міністр Олександр Ткаченко. Але хто ж зіграв українку Петру, яка так обурила шанувальниць серіалу. Фокус з'ясував про акторку Дар'ю Панченко все можливе. До речі, після скандалу вона "знесла" свій Instagram.

Де навчалася і що закінчила

Народилася та виросла Дар'я Панченко в Києві. Вона закінчила Кловський ліцей, навчалася в Українській академії балету та Київському національному лінгвістичному університеті. Виступала у Кловському театрі драми, з 2009 по 2010 рік стажувалася у ДІТІСі, навчалася в театральній академії у Санкт-Петербурзі.

[ + – ] Дар'я Панченко у сценічному образі Фото: dariapanchenko.com

Хоча в соцмережах Дарії тепер немає, але її анкети розміщені на сайтах акторських агентств, де зазначено, що вона знає п'ять мов: російську, українську, французьку, англійську та іспанську. І спеціалізується на трьох видах танців: кабарі, джаз та класичний. Займалася у студії танцю "А6" у Києві.

[ + – ] Дар'я Панченко у сценічному образі Фото: dariapanchenko.com

Відомо, що вона отримала кілька грантів на навчання у США. У 2012 році навчалася в Інституті Лі Страсберга в Нью-Йорку, але кар'єру вирішила будувати у Франції. Своїми улюбленими містами Дар'я називає Марсель та Париж.

Досвід у кіно

Саме в Парижі вона здобула ступінь магістра за спеціальністю "Режисура кіно". У її анкеті також зазначено, що її спеціальність – "помічник режисера".

В анкеті Дар'я розповідає, що ще в дитинстві створювала невеликі мюзикли разом із друзями, у період життя в Києві, проте завжди хотіла жити та працювати в Парижі.

[ + – ] Одне з інтерв'ю Дар'ї Панченко

Їй пощастило попрацювати з режисеркою та акторкою Жозе Даян над її фільмом "Распутін" (2011), у якому грали такі зірки, як Жерар Депардьє, Фанні Ардан, Костянтин Хабенський, Данило Козловський та інші.

"На додаток до моєї акторської та танцювальної кар'єри я отримала значний досвід у кіно, обіймаючи різні технічні посади в різних кінопродукціях. Більшість із них були французько-російськими копродукціями", – повідомляється на сайті.

Першою серйозною роботою Дарії став містичний фільм "Мортем" режисера Еріка Атлана. А у 2013 році була співпродюсеркою та співрежисеркою короткометражного фільму "Тисяча листів", а у 2019 році виконала головну роль у власній короткометражці "Еквілібр", яка була представлена на численних кінофестивалях.

Цікаві факти

На сайтах, присвячених акторам, згадується, що вік Дарії – від 30 до 35 років, сама вона дату народження не називає, її зріст близько 170 см.

Колеги цінують її за "відмінний характер". Також вона "демонструє відданість та повну віддачу роботі". Отже, її досягнення у сфері кіно цілком зрозумілі.

Крім того, згадується, що вона зустрічалася з музикантом Петом Лафеліном. Чи це так зараз – невідомо.

[ + – ] Дар'я Панченко та Пет Лафелін Фото: Instagram patlafeline [ + – ] Дар'я Панченко та Пет Лафелін Фото: Instagram patlafeline

Проте музикант брав участь у роботі над короткометражкою Дарії "Еквілібр".

[ + – ] Зйомки фільму "Еквілібр" Фото: Instagram patlafeline

Нагадаємо, серіал "Емілі в Парижі" критикували за безліч кліше та штампів, причому задовго до скандалу з киянкою Петрою. Однак, у нього чимало й шанувальниць. Головним чином через шикарне вбрання. Адже саме над "Емілі" наразі працює знаменита художниця з костюмів Патриція Філд, яка раніше створювала образи для "Диявол носить Prada" та "Сексу у великому місті".