Вслед за украинками. Россиянок оскорбили в сиквеле "Секса в большом городе"

Российские женщины возмущены тем, что создатели одного из самых популярных сериалов транслируют о них стереотипное представление всему миру.

Не успел утихнуть скандал вокруг стереотипного показа украинок во втором сезоне сериала "Эмили в Париже", как теперь настала очередь возмущаться россиянок, которым очень не понравилось то, какими показаны их соотечественницы в представлении героинь сериала "И просто так…", являющегося продолжением "Секса в большом городе", сообщает 360tv.ru

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В сцене из восьмой серии новая героиня проекта Сима в исполнении Сариты Чоудри высказала предположение, что ее соседка на Манхэттене – русская проститутка, поскольку может себе позволить арендовать такую дорогую квартиру.

[ + – ] Героиня Сима в исполнении Сариты Чоудри предположила, что только русской проститутке по карману снимать дорогие апартаменты в Нью-Йорке

Российские женщины возмутились такому повороту сюжета и даже запустили хештег #metoorussian на странице сиквела в Сети. Они недовольны тем, как россиянок представляют в таком всемирно популярном проекте. По их словам, сценаристам почему-то не пришло в голову, что россиянки могут быть талантливыми дизайнерами, предпринимателями, моделями и зарабатывать этим, а не торговлей своим телом.

[ + – ] Россиянки запустили флешмоб #metoorussian в поддержку соотечественниц

"Нам нужно официальное извинение, а не блокирование наших комментариев, лол", "Измените авторов как можно скорее, пожалуйста", "У Кэрри русские девушки — больная тема, после того как Бига увела Наташа. А если серьезно, это дичь", "Отвратительно! Другого слова и не подобрать. Как можно было так унизительно высказаться о русских женщинах. Требуем извинений", "Я шокирована тем, что @hbo счел приемлемым связывать слово "шл*ха" с определенной национальностью. Многие люди в мире никогда ничего не слышали о русских, и с таким большим шоу, как это, единственная ассоциация, которая у них будет отныне, это "русская шл*ха". Как это могло произойти в такое время, как сейчас, когда мы говорим об инклюзивности и избавлении от стереотипов? В этом диалоге национальность была не нужна… Эта фраза глубоко ранит меня. Как русская женщина, я и раньше сталкивалась с этим стереотипом, надеясь, что он скоро перестанет существовать. Медийное представление о женщинах из постсоветских стран должно измениться", "Говоря о "русских проститутках" и их роскошной жизни в этом дурацком сериале, который вам стоит посмотреть, если "Секс в большом городе" что-то значит для вас… @hbo серьезно? Это ваша новая политика терпимости и принятия?" – пишут в комментариях.

Напомним, за что украинки обиделись на сериал "Эмили в Париже", который после скандала продлили на третий сезон. Netflix отреагировал на скандал вокруг Петры, которую сыграла бывшая киевлянка Дарья Панченко.

Ранее сиквел "Секса" уже потряс скандал, связанный с Крисом Нотом, которого несколько женщин обвинили в сексуальном насилии. Его даже вырезали из последнего эпизода сериала. Его герой умер еще в первой серии шоу, что не понравилось зрителям, но затем вспыхнул секс-скандал, полностью переключивший внимание аудитории.