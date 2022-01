Россиянки объявили бойкот продолжению "Секса в большом городе"

Девушки и женщины, живущие и эмигрировавшие из России требуют извинений от создателей сериала.

Скандал вокруг восьмой серии сериала "И просто так", в котором героини предположили, что новая соседка российская проститутка, потому что только они могут позволить себе дорогие апартаменты на Манхэттене, набирает обороты.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Как уже ранее сообщалось, девушки и женщины из России, а также российские эмигрантки запустили в соцсети хештег #metoorussian, подчеркивая, что они оскорблены подобным стереотипным отношением к представительницам этой нации.

[ + – ] Под анонсом новой серии пользователи оставляют хештеги в поддержку российских женщин

Однако теперь участницы флешмоба жалуются на то, что HBO удаляет их публикации с хештегом и блокирует пользовательниц. Они призывают бойкотировать сериал и требуют извинений, причем не только те, кто живет в РФ, но и переехавшие за рубеж.

"Русские американцы требуют извинений! Мы образованы, трудолюбивы, целеустремленны, у нас есть семьи, карьера и чувство собственного достоинства. Мы не заслуживаем уничижительных комментариев по поводу всемирно известного шоу, которое смотрят миллионы и миллионы", "И And just like that: оскорблять сразу всех русских женщин — это норма. Где все это "женщины поддерживают женщин"? Пропали сразу?!", "Худший сценарий, худшие идеи, которые я когда-либо видела в последнее время. Саманта проделала большую работу, отказавшись от участия в этом кошмарном шоу", – пишут возмущенные зрительницы в комментариях.

Припомнили создателям сериала и недавний скандал с тем, как в проекте "Эмили в Париже" показана украинка Петра. Девушка ворует вещи в брендовом магазине и учит этому свою новую подругу.

[ + – ] Вспомнили в комментариях и о скандале с изображением украинки Фото: Скриншот

Напомним, по сюжету восьмой серии "И просто так" Кэрри Брэдшоу обсуждает с подругой новую соседку, которая сняла квартиру этажом ниже. По их мнению, она слишком молода, чтобы позволить себе купить нечто подобное, а затем подруга главной героини называет ее "русской проституткой", поскольку это – "частое явление среди обладателей дорогой недвижимости".