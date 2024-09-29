"Свиньи в кинотеатрах": Анджея Дуду будут судить за оскорбление поляков

Президент Польши выразил солидарность с пограничниками, которые охраняли границу страны от наплыва мигрантов из Беларуси. За это ему грозит судебное разбирательство по делу о нарушении личных прав.

Related video

Президент Польши Анджей Дуда предстанет перед судом за оскорбление граждан своей страны. Глава государства допустил нецензурные высказывания в адрес зрителей фильма Агнешки Холланд "Зеленая граница", пишет издание Fakt.

Кинокартина показывает историю беженцев из Ближнего Востока и Африки, желающих попасть в Евросоюз через границу Беларуси и Польши. Режиссер показала, как Беларусь заманивает мигрантов к границе с целью "легкого перехода в Евросоюз".

"Госпожа Холланд таким образом показала польских офицеров, которые выполняют свою работу для безопасности всех нас. И я не удивляюсь, что офицеры-пограничники, посмотревшие этот фильм, сказали: "Только свиньи сидят в кинотеатрах", — приводит издание цитату Дуды во время одного из телеэфиров.

Сам Дуда говорил, что это было не его личное заявление, а лишь цитата. Иск инициировал Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения.

По словам адвоката Петра Милика, первое заседание суда по делу Дуды состоится 24 октября 2025 года. Выборы президента Польши пройдут в 2025 году, но Дуда уже утратит право баллотироваться. Конституция страны не разрешает участвовать в выборах, если человек занимал высокую должность два срока.

Дуду могут обязать публично извиниться или выплатить компенсацию, если суд признает нарушение личных прав, указанных в гражданском кодексе, пояснил юрист

Слушания пройдут дистанционно, это первое подобное дело в истории Польши о нарушении президентом прав личности. До этого подобные слушания велись в отношении политиков и общественных деятелей.

Напомним, во время выступления на 79-й сессии Генассамблеи ООН Анджей Дуда заявил о недопустимости превращения войны России с Украиной в замороженный конфликт.

Дуда также критиковал идею блокирования доступа Украины к Евросоюзу из-за "сложных исторических вопросов". По его мнению, сторонники такой политики совпадают о взглядах с Владимиром Путиным.