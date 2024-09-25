Не можем допустить еще один "замороженный конфликт": Дуда предупредил Украину об опасности

По словам президента Польши, восстановление территориальной целостности Украины ​​в международно признанных границах — важнейшая задача на будущее.

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Выступая накануне на 79-й сессии Генассамблеи ООН, президент Польши Анджей Дуда заявил, что нельзя допустить, чтобы война РФ с Украиной превратилась в очередной "замороженный" конфликт. Об этом сообщает TVP World.

"Эта неспровоцированная агрессия дестабилизирует регион и представляет прямую угрозу миропорядку и безопасности. Мы не можем допустить, чтобы эта война превратилась в еще один замороженный конфликт", — сказал представитель польского руководства.

Он также назвал восстановление территориальной целостности Украины ​​в международно признанных границах важнейшей задачей на будущее.

Дуда добавил, что войну на Украине необходимо прекратить не только для того, чтобы облегчить страдания людей и привлечь Россию к ответственности, но и чтобы подобные действия не стали примером для других.

Говоря о событиях в ближневосточном регионе, Дуда отметил, что Польша поддерживает право Израиля на самооборону при условии соблюдения международного гуманитарного права.

"Текущая ситуация в Йемене также вызывает у нас глубокую обеспокоенность. Продолжающийся гуманитарный кризис затрагивает миллионы людей, а борьба за контроль в стране представляет угрозу региональной безопасности и свободе судоходства в Красном море", — уточнил он.

Напомним, что в конце августа Дуда назвал условие, при котором попросит Зеленского не ликвидировать бойцов российских войск.

Также сообщалось, что в июле лидер Польши говорил о том, что НАТО и РФ приблизятся к потенциальной войне, если Украина проиграет.