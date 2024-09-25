Не можемо допустити ще один "заморожений конфлікт": Дуда попередив Україну про небезпеку

За словами президента Польщі, відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах — найважливіше завдання на майбутнє.

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Виступаючи напередодні на 79-й сесії Генасамблеї ООН, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не можна допустити, щоби війна РФ з Україною перетворилася на черговий "заморожений" конфлікт. Про це повідомляє TVP World.

"Ця неспровокована агресія дестабілізує регіон і становить пряму загрозу світопорядку та безпеці. Ми не можемо допустити, щоб ця війна перетворилася на ще один заморожений конфлікт", — сказав представник польського керівництва.

Він також назвав відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах найважливішим завданням на майбутнє.

Дуда додав, що війну в Україні необхідно припинити не тільки для того, щоб полегшити страждання людей і притягнути Росію до відповідальності, а й щоб такі дії не стали прикладом для інших.

Говорячи про події в близькосхідному регіоні, Дуда зазначив, що Польща підтримує право Ізраїлю на самооборону за умови дотримання міжнародного гуманітарного права.

"Поточна ситуація в Ємені також викликає у нас глибоку стурбованість. Гуманітарна криза, що триває, зачіпає мільйони людей, а боротьба за контроль у країні становить загрозу регіональній безпеці та свободі судноплавства в Червоному морі", — уточнив він.

Нагадаємо, що наприкінці серпня Дуда назвав умову, за якої попросить Зеленського не ліквідувати бійців російських військ.

Також повідомлялося, що в липні лідер Польщі говорив про те, що НАТО і РФ наблизяться до потенційної війни, якщо Україна програє.