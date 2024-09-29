"Свині в кінотеатрах": Анджея Дуду судитимуть за образу поляків

Президент Польщі висловив солідарність із прикордонниками, які охороняли кордон країни від напливу мігрантів із Білорусі. За це йому загрожує судовий розгляд у справі про порушення особистих прав.

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Президент Польщі Анджей Дуда постане перед судом за образу громадян своєї країни. Глава держави припустився нецензурних висловлювань на адресу глядачів фільму Агнешки Голланд "Зелений кордон", пише видання Fakt.

Кінокартина показує історію біженців з Близького Сходу та Африки, які бажають потрапити до Євросоюзу через кордон Білорусі та Польщі. Режисер показала, як Білорусь заманює мігрантів до кордону з метою "легкого переходу в Євросоюз".

"Пані Голланд у такий спосіб показала польських офіцерів, які виконують свою роботу для безпеки всіх нас. І я не дивуюся, що офіцери-прикордонники, які подивилися цей фільм, сказали: "Тільки свині сидять у кінотеатрах", — наводить видання цитату Дуди під час одного з телеефірів.

Сам Дуда говорив, що це була не його особиста заява, а лише цитата. Позов ініціював Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки.

За словами адвоката Петра Міліка, перше засідання суду у справі Дуди відбудеться 24 жовтня 2025 року. Вибори президента Польщі відбудуться 2025 року, але Дуда вже втратить право балотуватися. Конституція країни не дозволяє брати участь у виборах, якщо людина обіймала високу посаду два терміни.

Дуду можуть зобов'язати публічно вибачитися або виплатити компенсацію, якщо суд визнає порушення особистих прав, зазначених у цивільному кодексі, пояснив юрист

Слухання відбудуться дистанційно, це перша подібна справа в історії Польщі про порушення президентом прав особистості. До цього подібні слухання велися щодо політиків і громадських діячів.

Нагадаємо, під час виступу на 79-й сесії Генасамблеї ООН Анджей Дуда заявив про неприпустимість перетворення війни Росії з Україною на заморожений конфлікт.

Дуда також критикував ідею блокування доступу України до Євросоюзу через "складні історичні питання". На його думку, прихильники такої політики збігаються у поглядах із Володимиром Путіним.