Если не применять при работе с чат-ботами оскорбительных слов — работают они намного лучше.

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Роботы могут заставить людей быть жестокими по отношению к другим, поэтому следует быть с ними вежливыми. Об этом отмечает философ из Оксфордского университета Карисса Велис, пишет The Daily Star.

Журналисты со ссылкой на исследование отмечают, что чат-боты на основе искусственного интеллекта работают на 9% лучше в случае вежливого с ним обращения. Это заставляет усомниться, "машины просто проявляют уважение, чтобы вы не прекращали с ними разговор", пишет издание.

Карисса Уэллис предупредила, что в случае недоброжелательного и плохого обращения с чат-ботами люди и сами могут превратиться в зверей и бросаться на людей.

"Если мы набрасываемся на чат-бот или жестоко обращаемся с роботами, возможно, мы культивируем образ жизни, который не является добродетельным, и это может проявиться в нашем отношении к людям", — добавила она.

Философ отметила, что в основе ChatGPT и других чат-ботов лежит технология, благодаря которой они "предоставляют лучшие ответы" и являются более полезными. Однако использование образов вроде "негодяй" заставляет их работать свою работу неаккуратно, с кучей ошибок.

Напомним, что недавно в США мужчина подвергся психологическому насилию от своего робота-пылесоса. Тот во время уборки неожиданно начал выкрикивать расистские оскорбления голосом своего владельца. Впоследствии оказалось, что в США еще несколько роботов нахамили своим владельцам.

Добавим, что не так давно после пятилетней реконструкции в Шэньчжэне (Китай) открылся аквариум Xiaomeisha Sea World. Посетители заплатили по 40 долларов, чтобы увидеть главный экспонат — гигантскую китовую акулу. Однако они были разочарованы, потому что в аквариуме плавал робот.