Роботи можуть змушувати людей нападати один на одного: всьому виною одна помилка, — дослідження

Якщо не застосовувати при роботі з чат-ботами образливих слів — працюють вони набагато краще.

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Роботи можуть змусити людей бути жорстокими стосовно інших, тому слід бути з ними ввічливими. Про це зазначає філософ з Оксфордського університету Карісса Веліс, пише The Daily Star.

Журналісти з посиланням на дослідження зазначають, що чат-боти на основі штучного інтелекту працюють на 9% краще в разі ввічливого з ним поводження. Це змушує засумніватись, чи "машини просто виявляють повагу, щоб ви не припиняли з ними розмову", пише видання.

Карісса Велліс попередила, що в разі недоброзичливого і поганого поводження з чат-ботами люди й самі можуть перетворитись на звірів та кидатись на людей.

"Якщо ми накидаємося на чат-бот або жорстоко поводимося з роботами, можливо, ми культивуємо спосіб життя, який не є доброчесним, і це може виявитися в нашому ставленні до людей", — додала вона.

Філософ зазначила, що в основі ChatGPT та інших чат-ботів лежить технологія, завдяки якій вони "надають кращі відповіді" та є більш корисними. Однак використання образ на кшталт "негідник" змушує їх роботи свою роботу неохайно, з купою помилок.

Нагадаємо, що нещодавно у США чоловік зазнав психологічного насильства від свого робота-пилососа. Той під час прибирання зненацька почав викрикувати расистські образи голосом свого власника. Згодом виявилось, що в США ще кілька роботів нахамили своїм власникам.

Додамо, що не так давно після п'ятирічної реконструкції у Шеньчжені (Китай) відкрився акваріум Xiaomeisha Sea World. Відвідувачі заплатили по 40 доларів, щоб побачити головний експонат — гігантську китову акулу. Однак вони були розчаровані, бо в акваріумі плавав робот.