Сериал "И просто так" очутился в центре антисемитского скандала

Сиквел "Секса в большом городе" вызвал возмущение в Сети из-за шутки о Холокосте

Сериал "И просто так", сиквел культового "Секса в большом городе" вновь очутился на первых страницах и снова из-за скандала. На этот раз антисемитского. Об этом пишет Times Of Israel.

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В девятом эпизоде ​​шоу HBO Max была сделана неоднозначная шутка. Масла в огонь подлила дата выхода серии — 27 января, когда мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста.

В одной из сцен персонаж Энтони Марентино (Марио Кантоне) привел своего нового бойфренда Джастина на званый обед в Шаббат, устроенный Шарлоттой Йорк (Кристин Дэвис) и ее мужем Гарри Голденблаттом (Эван Хэндлер).

Когда Энтони и Джастин входят, то Шарлотта напоминает мужу достать из духовки халу (традиционный хлеб, который готовят к субботнему ужину), а Джастин спрашивает: "Так это еврейский ужин? Вы же знаете, что Холокост – это фейк?". На что Энтони ему отвечает: "Пошел вон!". А уже за столом извиняется за уже бывшего бойфренда. Впрочем, Гарри извиняется и за халу – он забыл достать ее из духовки.

Поклонники сериала были возмущены, потому что расценили сцену, как неуважение, хотя некоторые заявили, что реакция Энтони была верной.

Впрочем, критики были возмущены не столько самой сценой, как ее наигранностью и неправдоподобностью. "Трудно представить, что маргинальная теория заговора будет выдвинута любым членом маргинализированного сообщества в еврейском доме в центре Манхэттена в 2022 году", — написала колумнист The New York Times Али Трахта.

[ + – ] Трейлер 9 серии сериала "И просто так"

Этот эпизод пополнил копилку критических замечаний в адрес сериала-сиквела. Его критикуют за отсутствие Ким Кэттролл, которая играла Самату Джонс, четвертую из подруг, которая категорически отказалась сниматься, даже после долгих уговоров со стороны продюсеров. По сюжету, она поссорилась с Кэрри и уехала в Лондон. Но незримо присутствует: она присылает цвета на похороны мистера Бига, а Кэрри иногда с ней переписывается.

Также представители индийской культуры обиделись на художников по костюмам, которые нарядили Кэрри на праздник Дивали в юбку лехенге, назвав ее сари.

А после выхода 8 серии – обиделись россияне. Потому что, обсуждая новую соседку Кэрри, которая живет в шикарной квартире, одна из героинь предположила, что в таком юном возрасте столь дорогие апартаменты себе может позволить только "русская проститутка".