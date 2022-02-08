"Шарлотта" із "Сексу у великому місті" відповіла на запитання та критику журналістів

Сиквел культового "Сексу у великому місті", серіал "І просто так", добіг кінця. Актриса Крістін Девіс, яка зіграла Шарлотту, розповіла журналістам, що найбільше їй подобається у своїй героїні.

Героїня "Сексу у великому місті" та сиквела "І просто так" Шарлотта Йорк — класична "хороша дівчинка". Вона все життя мріяла вийти заміж, завести дітей і часом з легким святенництвом ставилася до вибору подруг, які віддавали перевагу свободі над шлюбом, а сексу — над серйозними стосунками. Тому особливо цікаво, що саме консервативна Шарлотта впродовж "Сексу" проживає дуже важливу тему для сучасного світу — її донька-підліток Роуз більше не вважає себе дівчинкою і хоче, щоб до неї зверталися в третій особі. Те, що відбувається, стає шоком для Шарлотти, яка шукає можливість прийняти та зрозуміти власну дитину.

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В інтерв'ю Daily.afisha Крістін Девіс, яка зіграла Шарлотту, розповіла, що сиквел "Сексу" дає можливість показати реакцію героїнь на зміни, що відбулися за 20 років, "тому в глядачів неминуче виникатимуть різні версії того, що за історію ми розповідаємо", — пояснює актриса. За її словами, сьогодні все більше людей можуть просто розповісти про те, що вони відчувають, що люблять, яких сексуальних партнерів обирають і як себе ідентифікують. У серіалі "І просто так" героїв зіштовхують із новою реальністю, а глядач спостерігає, що з цього вийде.

[ + – ] Кадр із серіалу "І просто так", Шарлотта з донькою Роуз

Історія Шарлотти, на думку Девіс, найменш шокує у порівнянні з іншими персонажами серіалу. Попри всі зміни, які переживає світ в останні десятиліття, Шарлотті вдалося зберегти себе: вона стала дбайливою матір'ю, про що мріяла з перших сезонів "Сексу у великому місті", змогла впоратися з внутрішніми проблемами й знайшла в собі сили підтримати власних дітей, що дорослішають. Шарлотту сильно змінило материнство. Вона "виросла разом зі своїми дочками", каже акторка. І щоб це відчути, потрібно переглянути серіал від початку до кінця.

У розмові з журналістами Крістін Девіс погодилася, що негативні зауваження деяких телеглядачів про те, що героїні дуже постаріли, не що інше, як ейджизм. Але героїні "Сексу" і раніше стикалися із соціальним тиском. Наприклад, Шарлотта 20 років тому боялася не встигнути вийти заміж та народити дітей.

[ + – ] Міранда, Шарлотта та Керрі в серіалі "І просто так" Фото: Getty Images

"Нам завжди хотілося чесно говорити про те, через що ми проходимо на різних етапах життя. Мені боляче, коли нас за це критикують — насамперед, коли критикують моїх колег, обговорюють їхню зовнішність. Так, жінки після п'ятдесяти років продовжують жити — чому всі раптом зробили з цього новину? Так, у нас з'являється сиве волосся — але це нормально, особливо після пандемії", — наголосила актриса.

Як писав раніше Фокус, разом із фіналом серіалу "І просто так" 3 лютого на НВО показали документальний фільм про зйомки. А Сара Джессіка Паркер, яка зіграла головну героїню Керрі Бредшоу, попрощалася з глядачами в розкішній мандариновій сукні від кутюр з колекції Valentino весна-літо 2019 П'єрпаоло Піччолі.