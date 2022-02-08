"Шарлотта" із "Сексу у великому місті" відповіла на запитання та критику журналістів
Сиквел культового "Сексу у великому місті", серіал "І просто так", добіг кінця. Актриса Крістін Девіс, яка зіграла Шарлотту, розповіла журналістам, що найбільше їй подобається у своїй героїні.
Героїня "Сексу у великому місті" та сиквела "І просто так" Шарлотта Йорк — класична "хороша дівчинка". Вона все життя мріяла вийти заміж, завести дітей і часом з легким святенництвом ставилася до вибору подруг, які віддавали перевагу свободі над шлюбом, а сексу — над серйозними стосунками. Тому особливо цікаво, що саме консервативна Шарлотта впродовж "Сексу" проживає дуже важливу тему для сучасного світу — її донька-підліток Роуз більше не вважає себе дівчинкою і хоче, щоб до неї зверталися в третій особі. Те, що відбувається, стає шоком для Шарлотти, яка шукає можливість прийняти та зрозуміти власну дитину.
В інтерв'ю Daily.afisha Крістін Девіс, яка зіграла Шарлотту, розповіла, що сиквел "Сексу" дає можливість показати реакцію героїнь на зміни, що відбулися за 20 років, "тому в глядачів неминуче виникатимуть різні версії того, що за історію ми розповідаємо", — пояснює актриса. За її словами, сьогодні все більше людей можуть просто розповісти про те, що вони відчувають, що люблять, яких сексуальних партнерів обирають і як себе ідентифікують. У серіалі "І просто так" героїв зіштовхують із новою реальністю, а глядач спостерігає, що з цього вийде.
Історія Шарлотти, на думку Девіс, найменш шокує у порівнянні з іншими персонажами серіалу. Попри всі зміни, які переживає світ в останні десятиліття, Шарлотті вдалося зберегти себе: вона стала дбайливою матір'ю, про що мріяла з перших сезонів "Сексу у великому місті", змогла впоратися з внутрішніми проблемами й знайшла в собі сили підтримати власних дітей, що дорослішають. Шарлотту сильно змінило материнство. Вона "виросла разом зі своїми дочками", каже акторка. І щоб це відчути, потрібно переглянути серіал від початку до кінця.
У розмові з журналістами Крістін Девіс погодилася, що негативні зауваження деяких телеглядачів про те, що героїні дуже постаріли, не що інше, як ейджизм. Але героїні "Сексу" і раніше стикалися із соціальним тиском. Наприклад, Шарлотта 20 років тому боялася не встигнути вийти заміж та народити дітей.
"Нам завжди хотілося чесно говорити про те, через що ми проходимо на різних етапах життя. Мені боляче, коли нас за це критикують — насамперед, коли критикують моїх колег, обговорюють їхню зовнішність. Так, жінки після п'ятдесяти років продовжують жити — чому всі раптом зробили з цього новину? Так, у нас з'являється сиве волосся — але це нормально, особливо після пандемії", — наголосила актриса.
Як писав раніше Фокус, разом із фіналом серіалу "І просто так" 3 лютого на НВО показали документальний фільм про зйомки. А Сара Джессіка Паркер, яка зіграла головну героїню Керрі Бредшоу, попрощалася з глядачами в розкішній мандариновій сукні від кутюр з колекції Valentino весна-літо 2019 П'єрпаоло Піччолі.