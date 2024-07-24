Кім Кетролл відповіла, чи повернеться в продовження "Сексу у великому місті"

Побачивши Саманту наприкінці другого сезону серіалу "І просто так...", шанувальники щиро вірили, що зухвала та напориста Саманта Джонс повернеться до своїх подруг.

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68-річна англо-канадська акторка Кім Кетролл остаточно закрила питання про свою появу в третьому сезоні серіалу "І просто так…", опублікувавши однозначний пост у Х.

Відповідаючи безпосередньо на твіт, опублікований в Elle, де йшлося: "Схоже, #КімКетролл (вона ж Саманта Джонс) повернеться в "І просто так… у третьому сезоні!", Кетролл спростувала припущення.

"Ой, це так люб'язно, але я ні", — коротко написала зірка. У такий спосіб вона дала зрозуміти, що не повторюватиме роль свого культового персонажа з серіалу "Секс і місто".

Фото: скрін

Були чутки, що Кетролл повернеться в серіал-відродження, в якому розповідається про подруг Саманти з "Сексу і міста" Керрі (Сара Джессіка Паркер), Шарлотту (Крістін Девіс) і Міранду (Синтія Ніксон), які у свої 50 років живуть і люблять життя в Нью-Йорку. Після фільму 2010 року "Секс і місто 2" Кетролл відмовилася зніматися в третій картині і її не попросили повернутися в "І просто так…". Однак вона здивувала шанувальників, зігравши коротку епізодичну роль Саманти наприкінці другого сезону шоу минулого року.

Коли з'явилися новини про її камео в другому сезоні, акторка пояснила, що не планує повторювати роль Саманти в ширшій якості.

"Це все, що я збираюся зробити", — сказала вона Today у 2023 році, коли її запитали про розширення присутності Саманти в майбутньому.

"Я не думаю, що коли-небудь попрощаюся із Самантою. Вона схожа на багатьох інших персонажів, яких я грала протягом багатьох років. Я дуже емоційно прив'язуюся до своїх персонажів і захищаю їх. Я так вдячна їй", — додала вона.

Кетролл зіграла Саманту в шести сезонах серіалу HBO з 1998 до 2004 року, а також у повнометражних адаптаціях, що вийшли в кінотеатрах у 2008 і 2010 роках.

Третій сезон серіалу "І просто так…" нині знімають у Нью-Йорку, а його прем'єра очікується на каналі "Мах" у 2025 році.

Раніше Фокус писав, що Кім Кетролл позувала для білизняного бренду Кім Кардаш'ян.