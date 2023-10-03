67-річна Кім Кетролл позувала для білизняного бренду Кім Кардаш'ян (фото)

Актриса продемонструвала боді до середини стегна і довгу сукню.

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Англоканадська акторка Кім Кетролл, найбільш відома за роллю Саманти Джонс у телесеріалі "Секс і місто", зараз переживає справжній пік популярності. Акторка у свої 67 років стала однією з героїнь нової рекламної компанії бренду коригувального одягу Кім Кардаш'ян SKIMS. Фото зірки в новинках марки з'явилися не тільки в її акаунті, а й на сторінці у Кім.

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У кампанії Best of SKIMS Кетролл продемонструвала свою підтягнуту фігуру в глибокому чорному боді і туфлях на шпильках. Для фотосесії її світло-русяве волосся завдовжки до ключиць було укладене в сексуально скуйовджене й об'ємне кучері. Її макіяж — мінімалістичний і сяючий, з мерехтливими сіро-коричневими тінями для повік і рум'янами персикового кольору в поєднанні зі світло-коричневою помадою холодного тону.

Вона сидить на столі і говорить на камеру:

"Як я ставлюся до SKIMS? О, ви хотіли б знати, чи не так? До біса приголомшливо".

Пізніше вона зізналася, що їй було дуже приємно зніматися для SKIMS, і найбільше їй сподобалося боді до середини стегна.

"Це феноменально. І це змушує мене почуватися впевнено щоразу, коли я його ношу", — підкреслює Кім.

Відео закінчується тим, що Кетролл встає з-за столу і махає в камеру, перш ніж піти з важливим виглядом.

На фотографіях для кампанії актриса також знялася в обтислій сукні максі з довгими рукавами.

До п'ятикратної номінантки премії "Еммі" також долучилися модель і акторка Барбі Гарі Неф, співачка й акторка з Бель-Ейра Коко Джонс, акторка Лана Кондор, а також володарка "Греммі", співачка й авторка пісень Неллі Фуртадо.

Раніше Фокус писав, що Кім Кетролл з'явилася на модному показі зі своїм бойфрендом. Вона виглядала чудово в чорному костюмі з еко-шкіри.