67-річна Кім Кетролл вийшла у світ у костюмі з екошкіри (фото)

Акторка прийшла на шоу Олів'є Рустена зі своїм коханим Расселом Томасом.

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67-річна Кім Кетролл, англо-канадська акторка, найвідоміша за роллю Саманти Джонс у телесеріалі "Секс і місто", продовжує вести активне світське життя. Зірка відвідала показ Balmain під час Тижня моди в Парижі, прийшовши на шоу зі своїм 53-річним бойфрендом Расселом Томасом, пише Daily Mail.

На Кім був чорний костюм зі штучної шкіри з принтом під крокодила, що складався з двобортного жакета з підплічниками та золотими ґудзиками й спідниці міді. Вона доповнила образ парою чорних лакованих туфель.

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Рассел мав елегантний вигляд у чорному костюмі, який він поєднав із класичною білою сорочкою.

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Пара, а вони разом уже шість років, затишно влаштувалася в першому ряду.

Кетролл мала такий же впевнений вигляд, як її знаменита героїня із серіалу Фото: Getty

Раніше Кім зізнавалася, що вона дуже вдячна долі за Рассела. Вони познайомилися у 2016 році після того, як Кетролл записала есе про безсоння для програми "Жіноча година" BBC Radio 4. Після цього вона зв'язалася з Расселом, і пара підтримувала зв'язок. Пізніше він прилетів у Канаду, де живе акторка, щоб відвідати її.

За словами знаменитості, всі її попередні стосунки завжди були "інстинктивними", але з Расселом вони розвивалися "дійсно поступово":

"Наші життя були такими окремими й такими різними. Наше з ним життя хороше, і я дуже вдячна за це".

Пандемія коронавірусу стала для них випробуванням, але водночас і міцно зв'язала їх. Відтоді вони стали нерозлучними, переміщаючись між Нью-Йорком, Канадою та Лондоном.

Щодо свого старіння, то якщо раніше вона була категорично проти всіляких підтяжок і процедур, то зараз ситуація змінилася.

"Мені зараз за 60, і я борюся зі старінням усіма можливими способами. Зараз існує безліч інших альтернатив, методів лікування, які стимулюють ваше тіло боротися зі старінням. Але так, якщо у вас є гроші і, що важливіше, правильний хірург, це неможливо переоцінити. Ти хочеш мати гарний вигляд! Це не просто марнославство. Я граю жінку певного типу, яка має певний вигляд. І професійно я дбаю про себе", — підкреслила Кім.

До стосунків із Расселом Кетролл була одружена з Ларрі Девісом, із яким розлучилася 1979 року. Її другим чоловіком став Андре Дж. Лайсон, і цей шлюб завершився розлученням у 1989-му. Третій і останній шлюб зірки з Марком Левінсоном тривав із 1998 по 2004 рік.

Раніше Фокус писав, скільки отримала Кім Кетролл за повернення в сиквел серіалу "Секс і місто".