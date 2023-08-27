Розкрита сума гонорару Кім Кетролл за повернення до сиквелу серіалу "Секс і місто"

У першому сезоні "І просто так" зірка екрану не зʼявилася, а задля повернення до другого творці картини виконали низку її вимог.

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Стало відомо, який гонорар отримала 67-річна американська акторка Кім Кетролл за 73-секундну появу у другому сезоні серіалу-сиквелу "І просто так". Про це пише Daily Mail.

За чутками, Кетролл, яка виконала у культовому серіалі роль Саманти Джонс, отримала один мільйон доларів за трохи більше, ніж хвилину, гри. Тобто акторка отримала 50 тисяч доларів за речення.

Кім Кетролл з'явилася на початку фіналу другого сезону серіалу-сиквелу "І просто так…" у сцені, знятій окремо від Сари Джессіки Паркер, як було обумовлено раніше. Також Кетролл не взаємодіяла з режисером картини Майклом Патріком Кінгом. Оскільки з ними в Кетролл були найбільші конфлікти, зокрема через більший гонорар Сари Джессіки Паркер за зйомки у фільмах "Секс і місто".

Саманта Джонс зателефонувала Керрі Бредшоу (Сара Джессіка Паркер) з машини та повідомила, що її рейс затримали і вона не встигне на званий обід, який подруга влаштовувала.

Кім Кетролл у другому сезоні сиквелу серіалу "Секс і місто" Фото: Скриншот

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"І просто так" — сиквел культового серіалу "Секс і місто". Перший сезон картини вийшов у грудні 2021 року. Наразі відбувся фінал другого, і вже повідомили про плани на зйомки третьої частини сиквелу.

Кадр з першого сезону "І просто так" Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кім Кетролл прокоментувала своє повернення до історії "Секс і місто".

Також Фокус писав про перший епізод із Самантою Джонс у другому сезоні "І просто так".