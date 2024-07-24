Ким Кэтролл ответила, вернется ли в продолжение "Секса в большом городе"

Увидев Саманту в конце второго сезона сериала "И просто так…", поклонники искренне верили, что дерзкая и напористая Саманта Джонс вернется к своим подругам.

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68-летняя англо-канадская актриса Ким Кэтролл окончательно закрыла вопрос о своем появлении в третьем сезоне сериала "И просто так…", опубликовав однозначный пост в Х.

Отвечая непосредственно на твит опубликованной в Elle, где говорилось: "Похоже, #КимКэтролл (она же Саманта Джонс) вернется в "И просто так… в третьем сезоне!", Кэтролл опровергла предположения.

"Ой, это так любезно, но я нет", – коротко написала звезда. Таким образом она дала понять, что не будет повторять роль своего культового персонажа из сериала "Секс в большом городе".

Фото: скрин

Ходили слухи, что Кэтролл вернется в сериал-возрождение, в котором рассказывается о подругах Саманты из "Секса в большом городе" Кэрри (Сара Джессика Паркер), Шарлотте (Кристин Дэвис) и Миранде (Синтия Никсон), которые в свои 50 лет живут и любят жизнь в Нью-Йорке. После фильма 2010 года "Секс в большом городе 2" Кэтролл отказалась сниматься в третьей картине, и ее не попросили вернуться в "И просто так…". Однако она удивила поклонников, сыграв короткую эпизодическую роль Саманты в конце второго сезона шоу в прошлом году.

Когда появились новости о ее камео во втором сезоне, актриса пояснила, что не планирует повторять роль Саманты в более широком качестве.

"Это все, что я собираюсь сделать", — сказала она Today в 2023 году, когда ее спросили о расширении присутствия Саманты в будущем.

"Я не думаю, что когда-нибудь попрощаюсь с Самантой. Она похожа на многих других персонажей, которых я играла на протяжении многих лет. Я очень эмоционально привязываюсь к своим персонажам и защищаю их. Я так благодарна ей", – добавила она.

Кэтролл сыграла Саманту в шести сезонах сериала HBO с 1998 по 2004 год, а также в полнометражных адаптациях, вышедших в кинотеатрах в 2008 и 2010 годах.

Третий сезон сериала "И просто так…" в настоящее время снимается в Нью-Йорке, а его премьера ожидается на канале "Мах" в 2025 году.

Ранее Фокус писал, что Ким Кэтролл позировала для бельевого бренда Ким Кардашьян.