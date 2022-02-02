Разом із фіналом серіалу "І просто так" покажуть документальний фільм про зйомки

3 лютого на HBO вийде остання серія продовження серіалу "Секс у великому місті" і глядачі нарешті дізнаються, чим закінчиться історія Керрі Бредшоу та її друзів з Манхеттена. Разом із фіналом на стрімінгу покажуть документальний фільм про зйомки гучного серіалу.

Зняти продовження популярного "Сексу у великому місті" через 11 років, напевно, було серйозним викликом для продюсерів і всієї знімальної та акторської команди, особливо якщо згадати шквал критики, який обрушився на серіал. Його творців звинувачували в антисемітизмі, трансляції недоречних стереотипів, а секс-скандал навколо американського актора Кріса Нота, відомого своєю роллю Містера Біга у проєкті "Секс у великому місті", додав непотрібної гостроти кінопроєкту.

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Ймовірно, з цієї причини творці "І просто так" вирішили разом із фіналом показати документальний фільм, побудований на інтерв'ю з акторками Сарою Джессікою Паркер, Крістін Девіс та Синтією Ніксон та кадрами з-за лаштунків. Усі учасники кінопроєкту поділятимуться емоціями, а Синтія Ніксон, співпродюсерка проєкту, розповість про свій режисерський дебют — під її керівництвом знімали шосту серію серіалу.

[ + – ] Трейлер документального фільму про зйомки серіалу "І просто так"

Одна із частин документального фільму присвячена костюмам. Разом із Сарою Джессікою Паркер глядачам покажуть сотні розкішних нарядів, якими славився "Секс у великому місті".

Як писав раніше Фокус, наприкінці минулого року у серіалі "І просто так" вперше прозвучало справжнє ім'я героїні Керрі Бредшоу у виконанні Сари Джессіки Паркер.