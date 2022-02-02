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Разом із фіналом серіалу "І просто так" покажуть документальний фільм про зйомки

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Кадр із серіалу "І просто так"
Фото: Getty Images | Кадр із серіалу "І просто так"

3 лютого на HBO вийде остання серія продовження серіалу "Секс у великому місті" і глядачі нарешті дізнаються, чим закінчиться історія Керрі Бредшоу та її друзів з Манхеттена. Разом із фіналом на стрімінгу покажуть документальний фільм про зйомки гучного серіалу.

Зняти продовження популярного "Сексу у великому місті" через 11 років, напевно, було серйозним викликом для продюсерів і всієї знімальної та акторської команди, особливо якщо згадати шквал критики, який обрушився на серіал. Його творців звинувачували в антисемітизмі, трансляції недоречних стереотипів, а секс-скандал навколо американського актора Кріса Нота, відомого своєю роллю Містера Біга у проєкті "Секс у великому місті", додав непотрібної гостроти кінопроєкту.

Ймовірно, з цієї причини творці "І просто так" вирішили разом із фіналом показати документальний фільм, побудований на інтерв'ю з акторками Сарою Джессікою Паркер, Крістін Девіс та Синтією Ніксон та кадрами з-за лаштунків. Усі учасники кінопроєкту поділятимуться емоціями, а Синтія Ніксон, співпродюсерка проєкту, розповість про свій режисерський дебют — під її керівництвом знімали шосту серію серіалу.

Трейлер документального фільму про зйомки серіалу "І просто так"

Одна із частин документального фільму присвячена костюмам. Разом із Сарою Джессікою Паркер глядачам покажуть сотні розкішних нарядів, якими славився "Секс у великому місті".

Як писав раніше Фокус, наприкінці минулого року у серіалі "І просто так" вперше прозвучало справжнє ім'я героїні Керрі Бредшоу у виконанні Сари Джессіки Паркер.