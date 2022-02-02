Вместе с финалом сериала "И просто так" покажут документальный фильм о съемках

3 февраля на HBO выйдет последняя серия продолжения сериала "Секс в большом городе" и зрители, наконец, узнают, чем закончится история Кэрри Брэдшоу и ее друзей с Манхеттена. Вместе с финалом на стриминге покажут документальный фильм о съемках нашумевшего сериала

Снять продолжение популярного "Секса в большом городе" спустя 11 лет наверняка было серьезным вызовом для продюссеров и всей съемочной и актерской команды, особенно если вспомнить шквал критики, который обрушился на сериал. Его создателей обвиняли в антисемитизме, трансляции неуместных стереотипов, а секс-скандал вокруг американского актера Криса Нота, известного своей ролью Мистера Бига в проекте "Секс в большом городе", добавил ненужной остроты кинопроекту.

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Вероятно по этой причине создатели "И просто так" решили вместе с финалом показать документальный фильм, построенный на интервью с актрисами Сарой Джессикой Паркер, Кристин Дэвис и Синтией Никсон и кадрами из закулисья. Все участники кинопроекта поделяться эмоциями, а Синтия Никсон, сопродюссер проекта, расскажет о своем режиссерском дебюте — под ее началом снимали шестую серию сериала.

[ + – ] Трейлер документального фильма о съемках сериала "И просто так"

Одна из частей документального фильма посвящена костюмам. Вместе с Сарой Джессикой Паркер зрителям покажут сотни роскошных нарядов, которыми славился "Секс в большом городе".

Как писал ранее Фокус, в конце прошлого года в сериале "И просто так" впервые прозвучало настоящее имя героини Кэрри Брэдшоу в исполнении Сары Джессики Паркер.