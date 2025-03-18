Супермодель Карлі Клосс вагітна втретє (фото)

Знаменитість поки що не повідомила стать дитини і передбачувану дату пологів. Карлі одружена з Джошуа Кушнером, братом зятя Дональда Трампа.

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32-річна американська супермодель Карлі Клосс вагітна третьою дитиною. Про це знаменитість повідомила в Instagram, показавши свій кругленький живіт і двох молодших синів – 19-місячного Елайджу і чотирирічного Леві.

"Три – це вечірка", – йдеться у підписі.

У листопаді 2023 року засновниця Kode with Klossy розповіла про свою вагітність Елайджею і сказала, що єдине, що вона не могла контролювати, – це постава.

"Пробувши всього дев'ять місяців вагітності, я виявила, що моя постава стала такою поганою. Тепер я заново вивчаю всю свою анатомію і намагаюся її виправити, випрямити спину", – зізнавалася вона в інтерв'ю.

Після народження дітей супермодель змінила і свою фітнес-програму:

"Моя рутина змінилася. Вона стала більш ефективною. Я відчуваю, що моя філософія стала набагато більше про силу в стійких формах. Тому я роблю легкі ваги, а також вправи з власною вагою. Я все ще багато подорожую, тому в мене не завжди є спортзал поблизу".

Чоловік Карлі Клосс, Джошуа Кушнер, – не тільки бізнесмен та інвестор, а й рідний брат Джареда Кушнера, чоловіка Іванки Трамп.

Джошуа Кушнер — відомий інвестор

Пара почала зустрічатися 2012 року, а в липні 2018 року Джошуа освідчився коханій. Вони одружилися 18 жовтня 2018 року.

Супермодель захоплюється балетом, кулінарією і катанням на велосипеді. Вона також любить виходити на публіку в унікальних вбраннях. Наприклад, у вересні минулого року на зустрічі Clinton Global Initiative у Нью-Йорку Клосс була в total-образі від українського бренду BEVZA, засновницею якого є Світлана Бевза. Американка одягла чорно-білу довгу сукню з останньої колекції, сережки і кольє з колосків.

Раніше Фокус писав, як зворушливо Карлі повідомила про першу вагітність.