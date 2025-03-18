Супермодель Карли Клосс беременна в третий раз (фото)

Знаменитость пока что не сообщила пол ребенка и предполагаемую дату родов. Карли замужем за Джошуа Кушнером, братом зятя Дональда Трампа.

Related video

32-летняя американская супермодель Карли Клосс беременна третьим ребенком. Об этом знаменитость сообщила в Instagram, показав свой округлившийся живот и двоих младших сыновей – 19-месячного Элайджу и четырехлетнего Леви.

"Три – это вечеринка", – гласит подпись.

В ноябре 2023 года основательница Kode with Klossy рассказала о своей беременности Элайджей и сказала, что единственное, что она не могла контролировать, — это осанка.

"Пробыв всего девять месяцев беременности, я обнаружила, что моя осанка стала такой плохой. Теперь я заново изучаю всю свою анатомию и пытаюсь ее исправить, выпрямить спину", – признавалась она в интервью.

После рождения детей супермодель изменила и свою фитнес-программу:

"Моя рутина изменилась. Она стала более эффективной. Я чувствую, что моя философия стала гораздо больше о силе в устойчивых формах. Поэтому я делаю легкие веса, а также упражнения с собственным весом. Я все еще много путешествую, поэтому у меня не всегда есть спортзал поблизости".

Муж Карли Клосс, Джошуа Кушнер, – не только бизнесмен и инвестор, но и родной брат Джареда Кушнера, мужа Иванки Трамп.

Джошуа Кушнер – известный инвестор

Пара начала встречаться в 2012 году, а в июле 2018 года Джошуа сделал возлюбленной предложение. Они поженились 18 октября 2018 года.

Супермодель увлекается балетом, кулинарией и катанием на велосипеде. Она также любит выходить на публику в уникальных нарядах. Например, в сентябре прошлого года на встрече Clinton Global Initiative в Нью-Йорке Клосс была в total-образе от украинского бренда BEVZA, основательницей которого является Светлана Бевза. Американка надела черно-белое длинное платье из последней коллекции, серьги и колье из колосков.

Ранее Фокус писал, как трогательно Карли сообщила о первой беременности.