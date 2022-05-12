Стало відомо, чому Брітні Спірс полюбляє зніматися оголеною

Знаменитість останнім часом не перестає дивувати своїх прихильників.

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40-річна співачка Брітні Спірс часто ділиться своїми повністю оголеними фото у соцмережах на мільйонну аудиторію, і цьому, як виявилося, є кілька причин. Про це пише HollywoodLife.

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Інсайдери, близькі до зірки, розповіли, що Брітні Спірс нарешті відчула довгоочікуваний смак справжньої свободи, адже тільки восени 2021 звільнилася від 13-річного рабства свого батька Джеймі Спірса.

"Протягом багатьох років над нею здійснювали контроль, але тепер усе це позаду", — зазначає джерело видання.

[ + – ] Брітні Спірс та Сем Асгарі чекають на народження своєї першої спільної дитини Фото: Britney Spears/Instagram

До того ж, 40-річна знаменитість пишається результатами своїх тренувань, які організовує її наречений та батько майбутньої дитини Сем Асгарі.

"Вона нарешті відчуває себе добре у ставленні до свого тіла, тому хоче продемонструвати це. Брітні любить позитивні рухи тіла. Вона хоче відсвяткувати свої результати, тому шо їй довгий час було погано через свою вагу. Публікація оголених фото — це велика перемога над собою", — розповідає інсайдер, додавши, що вагітна знаменитість любить не тільки викладати оголені фото, а й читати коментарі під ними.

[ + – ] Брітні Спірс часто ділиться своїми оголеними фото

"Вона любить читати коментарі фанатів та отримувати всю ту любов. Це приносить багато користі для її впевненості у собі", — зазначило джерело.

Зокрема раніше батько Брітні Спірс змушував думати співачку, що вона потвора, і цим повністю зруйнував сексуальне життя доньки. Проте наразі Брітні Спірс, попри попередній психотравматичний досвід, демонструє всьому світу любов до свого тіла.

Нагадаємо, Брітні Спірс наразі чекає на народження своєї третьої дитини та готується до весілля з меншим за неї тренером та актором Семом Асгарі. Співачка боїться народжувати в Америці, адже її гучне минуле може негативно вплинути на її новонародженого малюка.

Також Фокус писав про те, що весільне вбрання для Брітні Спірс створить дизайнерка Донателла Версаче. Частину сукні співачка вже засвітила перед своїми фоловерами.