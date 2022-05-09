Брітні Спірс засвітила частину свого весільного вбрання

Весільну сукню для Брітні створює Донателла Версаче.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Американська співачка Брітні Спірс, яка анонсувала своє весілля з бойфрендом Семом Асгарі, продемонструвала підписникам в Instagram свою фату з кішкою, що сидить на ній, на прізвисько Венді.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Так артистка не лише засвітила частину весільного ансамблю, а й познайомила шанувальників із новим улюбленцем.

"Представляємо Венді!!! Настав час МЯУ, хлопчики та дівчатка. І так, це фата до моєї весільної сукні", — підписала вона пост.

Венді — не єдине поповнення в сім'ї Спірс. Кілька місяців тому в неї з'явилося щеня з блакитними очима, яке тепер часто миготить на сторінці співачки.

Як відомо, нещодавно Брітні, яка 13 років перебувала під опікою батька, порівняла ці роки із життям черниці. Вона також висловилася критично на адресу Лос-Анджелеса, місця, яке дозволило їй бути фактично в неволі стільки років, а потім повідомила, що опублікує свою книгу наприкінці року. У своїх заявах Спірс ясно дала зрозуміти, що книга розповість про її життя під опікою, і це не потішить дуже багатьох людей, зокрема її родичів.

"Сидіти й ділитися своєю історією може бути не найбезпечнішою справою ні для кого! Моя книга виходить наприкінці цього року... Як тільки вона вийде, я не знаю, що станеться, хлопці й дівчата!" — підсумувала вона.

Весільну сукню для Брітні створює знаменитий дизайнер Донателла Версаче. Асгарі й Спірс заручені й чекають на дитину, яка стане першою для Сема і третьою для Брітні. Вони ще не оголосили дату весілля.

Нагадаємо, нещодавно Спірс зізналася, що батько змусив її почуватися недостатньо гарною, що зруйнувало на певний період її сексуальне життя. Зараз вона цілком щаслива зі своїм бойфрендом, який підтримував її в найважчі періоди життя.

Раніше Сем Асгарі розповів, як вони з Брітні виховуватимуть своїх спільних дітей.