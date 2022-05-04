Брітні Спірс зізналася, що батько зруйнував її сексуальне життя

Знаменитість відчувала себе недостатньо красивою.

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40-річна співачка Брітні Спірс зізналася, що батько змусив її відчувати себе недостатньо хорошою, що зруйнувало на певний період її сексуальне життя. Про це пише Daily Mail.

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"Одна річ, яка завдала мені найбільшого болю, — це те, що мені завжди казали, що я товста. Я ніколи не була досить гарною…", — зізналася зірка, яка лише восени 2021 року вибралася з 13-річного рабства свого батька Джеймі Спірса, який понад 10 років повністю розпоряджався фінансами знаменитості та не дозволяв їй вагітніти.

[ + – ] Батько Брітні Спірс Фото: Getty Images

"Він зруйнував те, що змушувало мене почуватися красивою: мою впевненість, мій внутрішній діалог, моє сексуальне життя. Усе повністю зруйновано! Він змусив мене почуватися потворною", — зазначила Брітні, додавши, що лише після отримання довгоочікуваної свободи вона відчула себе вільною та красивою, змогла заново навчитися жити та любити.

[ + – ] Брітні Спірс та її наречений Сем Асгарі чекають на народження своєї першої дитини

Нагадаємо, Брітні Спірс наразі вагітна своєю третьою дитиною. Її наречений Сем Асгарі, для якого дитина стане першою, розповів, як вони з Брітні будуть виховувати своїх спільних дітей.

Також Фокус писав про те, що, попри звільнення з рабства батька, Джеймі Спірс продовжує переслідувати свою вагітну доньку та погрожує їй.