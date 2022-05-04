Бритни Спирс призналась, что отец разрушил ее сексуальную жизнь
Знаменитость чувствовала себя недостаточно красивой.
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40-летняя певица Бритни Спирс призналась, что отец заставил ее чувствовать себя недостаточно хорошей, что разрушило на определенный период ее сексуальную жизнь. Об этом пишет Daily Mail.
"Одна вещь, которая причинила мне наибольшую боль, — это то, что мне всегда говорили, что я толстая. Я никогда не была довольно хорошей…", — призналась звезда, которая только осенью 2021 года выбралась из 13-летнего рабства своего отца Джейми Спирса, который более 10 лет полностью распоряжался финансами знаменитости и не позволял ей беременеть.
"Он разрушил то, что заставляло меня чувствовать себя красивой: мою уверенность, мой внутренний диалог, мою сексуальную жизнь. Все полностью разрушено! Он заставил меня чувствовать себя уродиной", — отметила Бритни, добавив, что только после получения долгожданной свободы она почувствовала себя красивой и желанной, смогла заново научиться жить и любить.
Напомним, Бритни Спирс беременна своим третьим ребенком. Ее жених Сэм Асгари, для которого ребенок станет первым, рассказал, как они с Бритни будут воспитывать своих общих детей.
Также Фокус писал о том, что, несмотря на освобождение от рабства отца, Джейми Спирс продолжает преследовать свою беременную дочь и угрожает ей.