Бритни Спирс призналась, что отец разрушил ее сексуальную жизнь

Знаменитость чувствовала себя недостаточно красивой.

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40-летняя певица Бритни Спирс призналась, что отец заставил ее чувствовать себя недостаточно хорошей, что разрушило на определенный период ее сексуальную жизнь. Об этом пишет Daily Mail.

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"Одна вещь, которая причинила мне наибольшую боль, — это то, что мне всегда говорили, что я толстая. Я никогда не была довольно хорошей…", — призналась звезда, которая только осенью 2021 года выбралась из 13-летнего рабства своего отца Джейми Спирса, который более 10 лет полностью распоряжался финансами знаменитости и не позволял ей беременеть.

[ + – ] Отец Бритни Спирс Фото: Getty Images

"Он разрушил то, что заставляло меня чувствовать себя красивой: мою уверенность, мой внутренний диалог, мою сексуальную жизнь. Все полностью разрушено! Он заставил меня чувствовать себя уродиной", — отметила Бритни, добавив, что только после получения долгожданной свободы она почувствовала себя красивой и желанной, смогла заново научиться жить и любить.

[ + – ] Бритни Спирс и ее жених Сэм Асгари ждут рождения своего первого ребенка

Напомним, Бритни Спирс беременна своим третьим ребенком. Ее жених Сэм Асгари, для которого ребенок станет первым, рассказал, как они с Бритни будут воспитывать своих общих детей.

Также Фокус писал о том, что, несмотря на освобождение от рабства отца, Джейми Спирс продолжает преследовать свою беременную дочь и угрожает ей.