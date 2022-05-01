Жених Бритни Спирс рассказал, как они будут воспитывать своих детей

Пара ждет рождения первого общего ребенка.

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Жених певицы Бритни Спирс, 28-летний актер Сэм Асгари рассказал, как они будут воспитывать общих детей. Об этом пишет People.

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Возлюбленный артистки отметил, что они еще не знают пол ребенка и на вопрос ведущего, когда они с Бритни решат раскрыть этот вопрос, актер ответил: "Это зависит от [Бритни], но я не хочу. Это то, что мне нравится ждать. Если это дочь, то у нас будет самая разбалованная принцесса. Если это сын, это будет самый крутой сын в мире. Я буду суровым к ребенку", — рассказал Сэм.

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Для мужчины это будет первый ребенок, в то время как у 40-летней Бритни Спирс подрастают двое сыновей-подростков от предыдущего брака с Кевином Федерлайном: 16-летний Шон Престон и 15-летний Джейден Джеймс.

Бритни и Сэм встретились на съемках ее музыкального клипа Slumber Party в 2016 году. Вскоре они стали встречаться. В соцсетях мужчины полно фотографий с певицей: они вместе путешествовали, занимались фитнесом и праздновали семейные праздники. Жених Бритни знаком с ее сыновьями и у них прекрасные отношения.

Осенью 2021 года пара объявила о своей помолвке, поэтому некоторые поклонники артистки уверены, что они уже тайно поженились.

Напомним, Бритни Спирс боится рожать в Америке, поскольку ее скандальное прошлое может отразиться на жизни ее новорожденного ребенка.

Также Фокус писал о том, что отец Бритни Спирс продолжает преследовать свою звездную дочь, несмотря на то, что в 2021 году певица наконец-то вырвалась из 13-летнего рабства и начала свою независимую жизнь.