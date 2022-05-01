Наречений Брітні Спірс розповів, як вони виховуватимуть своїх дітей

Пара чекає на народження першої спільної дитини.

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Наречений співачки Брітні Спірс, 28-річний актор Сем Асгарі розповів, як вони будуть виховувати спільних дітей. Про це пише People.

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Коханий артистки зазначив, що вони ще не знають статі дитини і на запитання ведучого, коли вони з Брітні вирішати розкрити це питання, актор відповів: "Це залежить від [Брітні], але я не хочу. Це те, що мені подобається чекати. Якщо це донька, то в нас буде найбільш розбалувана принцеса. Якщо це син, це буде найкрутіший син у світі. Я буду суворим до дитини", — розповів Сем.

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Для чоловіка це буде перша дитина, у той час коли у 40-річної Брітні Спірс підростають двоє синів-підлітків від попереднього шлюбу з Кевіном Федерлайном: 16-річний Шон Престон та 15-річний Джейден Джеймс.

Брітні та Сем зустрілися на зйомках її музичного кліпу Slumber Party у 2016 році. Незабаром вони почали зустрічатися. У соцмережах чоловіка повно фотографій зі співачкою: вони разом подорожували, займалися фітнесом та святкували сімейні свята. Наречений Брітні знайомий з її синами і в них прекрасні стосунки.

Восени 2021 року пара оголосила про свої заручини, тож деякі прихильники артистки впевнені, що вони вже таємно одружилися.

Нагадаємо, Брітні Спірс боїться народжувати в Америці, оскільки її скандальне минуле може вплинути на життя її новонародженої дитини.

Також Фокус писав про те, що батько Брітні Спірс продовжує переслідувати свою зіркову доньку, попри те, що у 2021 році співачка врешті вирвалася з 13-річного рабства та почала своє незалежне життя.