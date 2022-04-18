Вагітна Брітні Спірс знялася в бікіні та розповіла про страх народжувати в Америці

Знаменитість вагітна третьою дитиною.

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Співачка Брітні Спірс напередодні повідомила про свою третю вагітність від 28-річного бойфренда, Сема Асгарі. Вона розповіла, що боїться народжувати в Америці та непокоїться майбутнім своєї дитини. Про це повідомляє The News.

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Брітні боїться, що її зіркове та гучне минуле вплине на життя її третього малюка.

"Так, я боюся народжувати. Особливо в Америці, де зняли чотири документальні фільми про мене без моєї участі. Так, це допомогло покласти край опікунству. Не думаю, що бачила стільки документальних кінострічок про когось, хто ще не помер. Я маю на увазі, чи це було взагалі дозволено?" — зазначила вагітна зірка у своїх соцмережах.

Також артистка поділилася відео, на якому вона позує в бікіні на березі океану, вже будучи вагітною.

[ + – ] Брітні Спірс позує в бікіні на пляжі в Мексиці

"Трохи спогадів про те, як ми з малюком насолоджуємося водою!" — підписала відео з Мексики вагітна 40-річна співачка.

Нагадаємо, як сини-підлітки Брітні Спірс відреагували на третю вагітність своєї зіркової мами.

Також Фокус писав про нового члена родини Брітні Спірс — блакитнооке цуценя.