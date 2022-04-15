Стало відомо, як сини Брітні Спірс відреагували на її вагітність
Знаменитість чекає на свою третю дитину.
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Напередодні стало відомо, як сини Брітні Спірс відреагували на її третю вагітність. Про це пише HollywoodLife.
Діти артистки дізналися першими про її нову вагітність.
"У цієї дитини будуть чудові старші брати, і Шон, і Джейден точно стануть частиною життя малюка", — зазначає інсайдер, близький до родини Спірс. Хлопці дуже переймаються за маму та її новий стан.
Також відомо, що ця вагітність та дитина стануть особливими для 40-річної артистки, адже дві попередні вагітності проходили в період, коли вона була зосереджена на кар'єрі, а згодом взагалі опинилася в рабстві свого батька, з якого вибралася тільки у 2021 році.
"Брітні так вдячна, що в неї нарешті з'явиться досвід виховання дитини, про який вона завжди мріяла все своє життя. Був момент, коли вона вже зневірилася в цьому", — зізналося джерело.
Зазначимо, що в 40-річної Брітні Спірс є два сини — 16-річний Шон та 15-річний Джейден. Їхнім батьком став танцівник Кевін Федерлайн.
Нагадаємо, співачка Брітні Спірс стане мамою втретє. Батьком дитини є бойфренд співачки, 28-річний Сем Асгарі, з яким вони планують одружитися.
Також Фокус писав про те, як на новину про вагітність Спірс відреагував її другий чоловік Кевін Федерлайн.