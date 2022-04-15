Стало відомо, як сини Брітні Спірс відреагували на її вагітність

Знаменитість чекає на свою третю дитину.

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Напередодні стало відомо, як сини Брітні Спірс відреагували на її третю вагітність. Про це пише HollywoodLife.

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Діти артистки дізналися першими про її нову вагітність.

"У цієї дитини будуть чудові старші брати, і Шон, і Джейден точно стануть частиною життя малюка", — зазначає інсайдер, близький до родини Спірс. Хлопці дуже переймаються за маму та її новий стан.

Також відомо, що ця вагітність та дитина стануть особливими для 40-річної артистки, адже дві попередні вагітності проходили в період, коли вона була зосереджена на кар'єрі, а згодом взагалі опинилася в рабстві свого батька, з якого вибралася тільки у 2021 році.

[ + – ] Брітні Спірс чекає на третю дитину від свого бойфренда Сема Асгарі Фото: Getty Images

"Брітні так вдячна, що в неї нарешті з'явиться досвід виховання дитини, про який вона завжди мріяла все своє життя. Був момент, коли вона вже зневірилася в цьому", — зізналося джерело.

Зазначимо, що в 40-річної Брітні Спірс є два сини — 16-річний Шон та 15-річний Джейден. Їхнім батьком став танцівник Кевін Федерлайн.

Нагадаємо, співачка Брітні Спірс стане мамою втретє. Батьком дитини є бойфренд співачки, 28-річний Сем Асгарі, з яким вони планують одружитися.

Також Фокус писав про те, як на новину про вагітність Спірс відреагував її другий чоловік Кевін Федерлайн.