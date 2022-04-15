Стало известно, как сыновья Бритни Спирс отреагировали на ее беременность

Знаменитость ждет своего третьего ребенка.

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Накануне стало известно, как сыновья Бритни Спирс отреагировали на ее третью беременность. Об этом пишет HollywoodLife.

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Дети артистки узнали первыми о ее новой беременности.

"У этого ребенка будут замечательные старшие братья, и Шон, и Джейден точно станут частью жизни малыша", – отмечает инсайдер, близкий к семье Спирс. Парни очень переживают за свою маму и ее состояние.

Также известно, что эта беременность и ребенок станут особенными для 40-летней артистки, ведь две предыдущие беременности проходили в период, когда она была сосредоточена на карьере, а затем вообще оказалась в рабстве своего отца, из которого выбралась только в 2021 году.

[ + – ] Бритни Спирс ждет третьего ребенка от своего бойфренда Сэма Асгари Фото: Getty Images

"Бритни так благодарна, что у нее наконец-то появится опыт воспитания ребенка, о котором она всегда мечтала всю свою жизнь. Был момент, когда она уже отчаялась в этом", — признался источник.

Отметим, что у 40-летней Бритни Спирс подрастают двое сыновей — 16-летний Шон и 15-летний Джейден. Их отцом стал танцовщик Кевин Федерлайн.

Напомним, певица Бритни Спирс станет мамой в третий раз. Отцом ребенка является бойфренд певицы, 28-летний Сэм Асгари, с которым они планируют пожениться.

Также Фокус писал о том, как на новость о беременности Спирс отреагировал ее второй муж Кевин Федерлайн.