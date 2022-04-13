Отец детей Бритни Спирс отреагировал на ее третью беременность

Кевин Федерлайн получил 70% опеки над детьми Бритни Спирс, рожденных в браке с ним.

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Бывший муж Бритни Спирс, 44-летний танцор Кевин Федерлайн поздравил экс-супругу с новой беременностью, правда, сделал это через своего адвоката, сообщает NBC News.

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"Кевин знает о посте Бритни в Instagram. Он желает ей всего наилучшего, счастливой и здоровой беременности и поздравляет ее и Сэма Асгари, поскольку они вместе планируют радостное родительство", – заявил в интервью адвокат Федерлайна Марк Винсент.

Кевин познакомился со Спирс, когда работал в ее команде танцоров в 2004 году. После бурного романа они объявили о помолвке всего через три месяца, причем артистка сама сделала возлюбленному предложение. В браке они продержались всего пару лет, и за это время Спирс родила сыновей Шона Престона и Джейдена Джеймса, которым сейчас 16 и 15 лет соответственно.

В 2007 году у певицы произошел публичный нервный срыв, в результате которого супруги расстались, указав причиной развода "непримиримые разногласия". Суд решил, что сыновей будет воспитывать отец, а Бритни платит алименты в сумме $20 тыс. ежемесячно.

[ + – ] Кевин Федерлайн и Бритни Спирс были женаты около двух лет Фото: Getty Images

В 2018 году Федерлайн потребовал у Спирс через суд увеличить сумму алиментов в три раза, сославшись на то, что "дети старше, а финансовые обстоятельства сторон значительно отличаются от того, когда алименты были первоначально урегулированы". Однако суд отказал в удовлетворении такой претензии.

Сейчас Бритни счастлива с фитнес-тренером и моделью Сэмом Асгари, который прошел с ней все круги ада в деле об опеке, когда она боролась за свободу. Пара начала встречаться в октябре 2016 года, а пять лет спустя, в 2021 году, объявила о помолвке.

Новость о ее беременности стала для поклонников настоящей сенсацией, поскольку в тот период, когда она была под опекой, ее заставляли принимать противозачаточные средства.

Напомним, отец Бритни Спирс потребовал у нее после своего проигрыша в суде оплатить услуги его адвокатов.