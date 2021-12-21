Отец Бритни Спирс требует от дочери, чтобы она оплатила его расходы на адвокатов

Парадоксально, но Джейми Спирс потратился на юристов, борясь за то, чтобы остаться опекуном Бритни

Отец Бритни Спирс около месяца назад был официально отстранен от обязанностей опекуна своей дочери, которым он был более 13 лет. Однако Джейми Спирс подал новое ходатайство: теперь он требует, чтобы известная поп-звезда оплачивала услуги его адвокатов по делу о прекращении его полномочий. Об этом пишет Variety.

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Джейми утверждает, что имеет на это право, потому что все, что он делал и делает, в интересах его дочери. И его адвокат весьма дорог – стоимость его услуг: 1200 долларов в час.

"Незамедлительная выплата гонораров адвокатам Джейми необходима для обеспечения того, чтобы его опекунство могло быть завершено быстро и рационально, чтобы Бритни могла взять под контроль свою жизнь так, как желают она и Джейми", — говорится в судебных документах.

[ + – ] Отец Бритни Спирс - Джейми Спирс у здания суда Фото: Getty Images

Сама Бритни сейчас находится на отдыхе, но на ходатайство уже отреагировал ее юрист, который назвал требование Джейми "мерзким".

"Мистер Спирс получил миллионы долларов, когда был опекуном Бритни, его юристы получили миллионы долларов и все это благодаря изнурительному труду Бритни. Мистер Спирс был с позором отстранен от обязанностей опекуна. В данных обстоятельствах его ходатайство не только юридически необоснованно, но и просто мерзко. Ведь Бритни дала показания, в которых рассказала о боли, которую ей причинил родной отец", — заявил юрист поп-звезды.

На протяжении всего своего 13-летнего опекунства Бритни была обязана оплачивать все юридические счета своего отца, в то самое время, как он тратил ее же деньги, чтобы удержаться в качестве ее опекуна и продолжать распоряжаться ее состоянием и ее жизнью. Также он занимал деньги у разных компаний и жертвовал крупные суммы церкви.

Между тем Бритни, которая недавно обручилась со своим возлюбленным Сэмом Асгари, уже заявила, что никого из ее семьи на свадьбе не будет.

Она, наконец, начала жить полной жизнью, приобрела первый в жизни планшет, отправилась на отдых и отмечает, что наконец-то счастлива, избавившись от опеки родственников. Она даже собирается сняться в сериале про религиозный культ.

Напомним, на суде певица рассказывала, что опекуны полностью контролировали ее жизнь, заставляли принимать сильнодействующие препараты, постоянно за ней следили и даже заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не забеременела.