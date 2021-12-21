Батько Брітні Спірс вимагає від дочки, щоб вона сплатила його витрати на адвокатів

Парадоксально, але Джеймі Спірс витратився на юристів, виборюючи те, щоб залишитися опікуном Брітні.

Батька Брітні Спірс близько місяця тому було офіційно відсторонено від обов'язків опікуна своєї дочки, яким він був понад 13 років. Проте Джеймі Спірс подав нове клопотання: тепер він вимагає, щоби відома поп-зірка оплачувала послуги його адвокатів у справі про припинення його повноважень. Про це пише Variety.

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Джеймі стверджує, що має на це право, тому що все, що він робив і робить, на користь його дочки. І його адвокат дуже дорогий — вартість його послуг: 1200 доларів на годину.

"Негайна виплата гонорарів адвокатам Джеймі необхідна для забезпечення того, щоб його опікунство могло бути завершене швидко та раціонально, щоб Брітні могла взяти під контроль своє життя так, як бажають вона та Джеймі", — йдеться у судових документах.

[ + – ] Батько Брітні Спірс — Джеймі Спірс біля будівлі суду Фото: Getty Images

Сама Брітні зараз перебуває на відпочинку, але на клопотання вже відреагував її юрист, який назвав вимогу Джеймі "мерзенною".

"Містер Спірс отримав мільйони доларів, коли був опікуном Брітні, його юристи отримали мільйони доларів і все це завдяки виснажливій праці Брітні. Містер Спірс був з ганьбою відсторонений від обов'язків опікуна. У цих обставинах його клопотання не лише юридично необґрунтоване, а й просто бридке. Адже Брітні дала свідчення, в яких розповіла про біль, який завдав їй рідний батько", — заявив юрист поп-зірки.

Протягом усього свого 13-річного опікунства Брітні була зобов'язана оплачувати всі юридичні рахунки свого батька тоді, як він витрачав її ж гроші, щоб утриматись як її опікун і продовжувати розпоряджатися її статком та її життям. Також він позичав у різних компаній і жертвував великі суми церкви.

Тим часом Брітні, яка нещодавно побралася зі своїм коханим Семом Асгарі, вже заявила, що нікого з її родини на весіллі не буде.

Вона, нарешті, почала жити повним життям, придбала перший у житті планшет, вирушила на відпочинок і зазначає, що нарешті щаслива, позбавившись опіки родичів. Вона навіть збирається знятися в серіалі про релігійний культ.

Нагадаємо, на суді співачка розповідала, що опікуни повністю контролювали її життя, змушували приймати сильнодіючі препарати, постійно за нею стежили і навіть змусили поставити внутрішньоматкову спіраль, щоб вона не завагітніла.