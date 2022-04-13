Батько дітей Брітні Спірс відреагував на її третю вагітність

Кевін Федерлайн отримав 70% опіки над дітьми Брітні Спірс, народжених у шлюбі з ним.

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Колишній чоловік Брітні Спірс, 44-річний танцюрист Кевін Федерлайн привітав ексдружину з новою вагітністю, щоправда, зробив це через свого адвоката, повідомляє NBC News.

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"Кевін знає про допис Брітні в Instagram. Він бажає їй усього найкращого, щасливої та здорової вагітності та вітає її і Сема Асгарі, оскільки вони разом планують радісне батьківство", — заявив в інтерв'ю адвокат Федерлайна Марк Вінсент.

Кевін познайомився зі Спірс, коли працював у її команді танцюристів у 2004 році. Після бурхливого роману вони оголосили про заручини через три місяці, причому артистка сама зробила коханому пропозицію. У шлюбі вони протрималися лише кілька років, і за цей час Спірс народила синів Шона Престона та Джейдена Джеймса, яким зараз 16 та 15 років відповідно.

У 2007 році в співачки стався публічний нервовий зрив, внаслідок якого подружжя розлучилося, вказавши причиною розлучення "непримиренні розбіжності". Суд вирішив, що синів виховуватиме батько, а Брітні платить аліменти у сумі $20 тис. щомісяця.

[ + – ] Кевін Федерлайн і Брітні Спірс були одружені майже два роки Фото: Getty Images

У 2018 році Федерлайн вимагав у Спірс через суд збільшити суму аліментів утричі, пославшись на те, що "діти старші, а фінансові обставини сторін значно відрізняються від того, коли аліменти були спочатку врегульовані". Проте суд відмовив у задоволенні такої претензії.

Зараз Брітні щаслива з фітнес-тренером і моделлю Семом Асгарі, який пройшов із нею всі кола пекла у справі про опіку, коли вона боролася за свободу. Пара почала зустрічатися в жовтні 2016 року, а через п'ять років, у 2021 році, оголосила про заручини.

Новина про її вагітність стала для шанувальників справжньою сенсацією, оскільки в той період, коли вона була під опікою, її змушували приймати протизаплідні засоби.

Нагадаємо, батько Брітні Спірс вимагав у неї після свого програшу в суді сплатити за послуги його адвокатів.