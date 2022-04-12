Брітні Спірс оголосила про свою вагітність

Для Брітні ця дитина стане третьою, а для її коханого Сема Асгарі – першою.

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40-річна американська співачка Брітні Спірс утретє стане матір'ю. Про те, що вона разом зі своїм коханим чекають на дитину, знаменитість повідомила на сторінці в Instagram. В емоційній публікації артистка написала:

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"Я скинула стільки зайвих кілограм для подорожі на острів Мауї, але набрала вагу назад. Думала, Боже, що з моїм шлунком? Чоловік сказав: ні, ти не вагітна, дурненька! Зробила тест і дізналася, що в мене справді буде дитина".

У своєму пості Брітні також розповіла про перинатальну депресію під час перших двох вагітностей. Перинатальний дистрес — це загальний термін, який використовується для опису симптомів депресії, занепокоєння та стресу, які жінки можуть відчувати з моменту зачаття до року після пологів.

"Це важко, тому що під час вагітності в мене була перинатальна депресія. Я маю сказати, що це просто жахливо... Жінки тоді про це не говорили... Деякі люди вважали небезпечним, якщо жінка так скаржилася з немовлям усередині, але тепер жінки говорять про це щодня… дякувати Богу, ми не повинні тримати цей біль у таємниці”, – пише співачка.

Фото: Скриншот

Ця дитина для Сема Асгарі стане першою, а для Брітні – третьою. Вона має двох синів від попереднього шлюбу з Кевіном Федерлайном: 16-річного Шона Престона та 15-річного Джейдена Джеймса.

Те, що співачка назвала Сема "чоловіком", багатьох наштовхнуло на думку, що пара таємно одружилася. Проте поки що коментарів щодо цього від них немає.

Сем також розповів про майбутнє поповнення в сім'ї, розмістивши акварельний малюнок із зображенням лева, левиці та левеняти.

"Шлюб і діти – природна частина міцних стосунків, наповнених любов'ю та повагою. Батьківство – це те, чого я завжди з нетерпінням чекав, і я не сприймаю це легковажно. Це найважливіша робота, яку я колись робив", – наголосив він.

Фото: Скриншот

Публікація співачки зібрала багато коментарів. Серед тих, хто першим привітав її, виявилася Періс Гілтон:

"Вітаю, сестричко! Я так рада за тебе! Люблю вас!"

Сестрі Джеймі Лінн Спірс, із якою Брітні ворогувала через її відверті мемуари, також сподобався пост.

Нагадаємо, минулого року Брітні Спірс звільнилася від 13-річного опікунства свого батька, який повністю контролював її життя з 2008 року. Її двоє старших синів живуть із батьком, і артистка щомісяця платить їм аліменти в сумі $20 тис.