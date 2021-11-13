Брітні Спірс офіційно звільнили від опіки батька (відео)

Співачка на суді не була присутня, але одразу ж відреагувала на рішення у справі постами в соцмережах. Вона була під опікою батька Джеймі Спірса майже 14 років.

Суддя Верховного суду Лос-Анджелеса Бренда Пенні своїм рішенням звільнила співачку Брітні Спірс від опіки батька, що тривала з 2018 року, повідомляє Fox News.

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"Опікунство над особистістю та статками Брітні Джин Спірс більше не потрібно", — цитує слова Пенні преса.

Адвокат співачки Метью Розенгарт заявив, що це – "знаменний день" для Брітні, якій він вдячний і якою пишається.

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"Це не тільки знаменно для Брітні, адже вона допомогла висвітлити лінію – не тільки цю систему опікунства, яку розбестив її батько Джеймс Спірс, – але вона допомогла пролити світло на охорону та піклування від узбережжя до узбережжя, від Каліфорнії до Нью-Йорка, і це вимагало величезної кількості проникливості, мужності та грації. Найважливіше запитання, яке ми поставили Tri Star від імені Брітні, – це наступне, дуже просте запитання: скільки грошей ви взяли з маєтку?", – сказав журналістам один із найзнаменитіших адвокатів Голлівуду .

Компанією Tri Star Sports and Entertainment Group, яку згадує Розенгарт, керували колишні бізнес-менеджери Спірс. У документальному фільмі New York Times про рух #FreeBritney говорилося, що Tri Star встановила пристрій, що підслуховує, в спальні Брітні. Натомість група заперечувала будь-яку причетність до стеження за суперзіркою.

Сама співачка, якої не було на засіданні, відреагувала на рішення судді, написавши в Twitter про те, що "плакатиме до кінця життя", а також опублікувала відео з тріумфуючими фанатами, які дізнались про рішення судді, і подякувала їм за підтримку.

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За кілька годин у соцмережі артистки з'явилися фото та відео з підписом "Свобода".

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На звільнення Брітні від опікунства відреагував її наречений Сем Асгарі. На своїй сторінці в Instagram він опублікував лише одне слово Freedom (свобода).

"Історія звершилася сьогодні. Брітні вільна!" — підписав він публікацію.

Джеймі Спірс став опікуном доньки у 2008 році після низки її нервових зривів та витівок, про які писали всі світові ЗМІ. Він контролював не лише її статки, а й її саму. У 2019 році він відмовився від ролі опікуна над її особистими та життєвими рішеннями, зберігши контроль лише над її фінансами.

Влітку цього року Брітні виступила з відеозв'язку в суді і попросила звільнити її від 13-річної опіки батька, розповівши про те, що для неї ці роки були "пеклом на землі". Їй не дозволяли розпоряджатися своїм життям та грошима, забороняли виходити заміж та народжувати дітей, змушували працювати без вихідних. Потім вона змінила адвоката, найнявши Метью Розенгарта, відомого своєю швидкістю та агресивністю у веденні справ і популярного серед перших осіб Голлівуду, серед яких Стівен Спіоберг та Бен Аффлек.

Сповідь Брітні набула величезного резонансу, і на її захист виступили не лише шанувальники артистки, а й світові знаменитості.

У вересні суддя Пенні усунула Джеймі від опікунства над маєтком Брітні Спірс. Після усунення посада тимчасово перейшла до Джона Забела, бухгалтера, обраного співачкою та її адвокатом.

Щоб відновити її особисті та фінансові можливості після стількох років, знадобиться деякий час, і цей процес може тривати місяці. Джоді Монтгомері, призначена судом професіонал, яка з 2019 року виступала як консультант з особистих питань Спірс разом із терапевтами та лікарями, розробила план перехідного періоду.

Адвокат співака пообіцяв продовжити розслідування дій Джеймі навіть після закінченн опіки.

[ + – ] За словами Метью Розенгарта, після закінчення опіки буде перевірено фінансову діяльність Джеймі Спірса під час опікунства.

Тепер Брітні, як передбачається, може найняти фінансових менеджерів, помічників та юристів для виконання багатьох тих же обов'язків, які раніше виконувались опікою.

Нещодавно співачка повідомила про те, що готується до весілля з Семом Асгарі, який зробив їй пропозицію. Пара разом уже майже п'ять років, і Брітні називала бойфренда людиною, яка підтримала її в житті у найважчі моменти. Весільну сукню для співачки шиє Донателла Версаче. Урочистість була відкладена через суд, і тепер, зважаючи на все, наступним кроком міс Спірс стане зміна сімейного статусу.