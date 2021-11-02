Брітні Спірс довелося відкласти весілля через суд

Наступного тижня суд розгляне її справу і вирішить, чи вона потребує опіки.

Брітні Спірс довелося відкласти весілля та укладання шлюбного договору. Вона очікує на остаточне рішення суду у своїй боротьбі за незалежність від опікунства. Про це пише TMZ.

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Співачка повідомила про заручини зі своїм бойфрендом Семом Асгарі у вересні цього року і продемонструвала каблучку з діамантом у чотири карати, що він подарував їй.

Але вони не можуть одружитися, поки суд не вирішить, чи Брітні потребує опіки. Засідання, на якому винесуть остаточне рішення, відбудеться 12 листопада. Також Сем та його наречена не можуть придбати будинок або завести дітей.

[ + – ] Брітні Спірс та Сем Асгарі Фото: Britney Spears/Instagram

Її батька Джеймі було відсторонено від опікунства 29 вересня, що стало величезною юридичною перемогою для поп-зірки в її прагненні до волі.

Джеймі раніше контролював усі фінансові питання своєї знаменитої дочки, а також практично тримав її в ув'язненні під постійним наглядом. Брітні не могла керувати автомобілем, залишати свій власний будинок. Їй доводилося приймати сильнодійні ліки, а також їй поставили протизаплідну спіраль, щоб вона не завагітніла.

У червні Брітні дала емоційні свідчення під час слухання в суді Лос-Анджелеса, де благала суддю Бренду Пенні звільнити її від 13-річного опікунства.

"Я брехала всьому світу, кажучи, що я в порядку і щаслива. Це брехня. Я була шокована і глибоко травмована. Я не сплю, я пригнічена, я плачу щодня. Я хочу і заслуговую на свободу", — заявила Брітні в суді.

69-річний Джеймі Спірс найняв нового юриста, а його попередній адвокат Вівіан Л. Торін із фірми Holland & Knight LLP заявила минулого тижня, що пишається роботою з Джеймі.

[ + – ] Батько Брітні, Джеймі Спірс Фото: Getty Images

"Я впевнена, що новий радник Джеймі й надалі доводитиме, що він завжди діяв на користь Брітні на кожному етапі її життя", — заявила Вівіан.

Наразі Брітні відпочиває на приватному острові, куди немає доступу для папараці. А Сем чекає на неї в Лос-Анджелесі, де готується до зйомок у фільмі з Мелом Гібсоном.