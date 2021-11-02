Бритни Спирс пришлось отложить свадьбу из-за суда

На следующей неделе суд рассмотрит ее дело, и решит, нуждается ли она в опеке

Бритни Спирс пришлось отложить свадьбу и составление брачного договора. Она ожидает окончательного решения суда в своей борьбе за независимость от опекунства. Об этом пишет TMZ.

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Певица cообщила о помолвке со своим бойфрендом Сэмом Асгари в сентябре этого года и продемонстрировала кольцо с бриллиантом в четыре карата, что он ей подарил.

Но пока они поженится не могут, пока суд не решит, нуждается ли Бритни в опеке. Заседание, на котором вынесут окончательное решение состоится 12 ноября. Также Сэм и его невеста не могут купить дом, или завести детей.

[ + – ] Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: Britney Spears/Instagram

Ее отец Джейми был отстранен от опекунства 29 сентября, что стало огромной юридической победой для поп-звезды в ее стремлении к свободе.

Джейми ранее контролировал все финансовые вопросы, касательно своей знаменитой дочери, а также практически держал ее в заключении под постоянным надзором. Бритни не могла водить машину, покидать свой собственный дом. Ей приходилось принимать сильнодействующие лекарства, а также ей поставили противозачаточную спираль, чтобы она не забеременела.

В июне Бритни дала эмоциональные показания во время слушания в суде Лос-Анджелеса, где она умоляла судью Бренду Пенни освободить ее от13-летнего опекунству.

"Я лгала всему миру, говоря, что я в порядке и счастлива. Это ложь. Я была в шоке и глубоко травмирована. Я не сплю, я подавлена, я плачу каждый день. Я хочу и заслуживаю свободы", — заявила Бритни в суде.

69-летний Джейми Спирс нанял нового юриста, а его предыдущий адвокат Вивиан Л. Торин из фирмы Holland & Knight LLP заявила на прошлой неделе, что гордится работой с Джейми.

[ + – ] Отец Бритни, Джейми Спирс Фото: Getty Images

"Я уверена, что новый советник Джейми будет и дальше доказывать, что он всегда действовал в интересах Бритни на каждом этапе ее жизни", — заявила Вивиан.

Сейчас Бритни отдыхает на частном острове, куда нет доступа папарацци. А Сэм ждет ее в Лос-Анджелесе, где готовится к съемкам в фильме с Мэлом Гибсоном.