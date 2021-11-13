Бритни Спирс официально освободили от опеки отца (видео)

Певица на суде не присутствовала, но сразу же отреагировала на решение по ее делу постами в соцсетях. Она была под опекой отца Джейми Спирса почти 14 лет.

Судья Верховного суда Лос-Анджелеса Бренда Пенни своим решением освободила певицу Бритни Спирс от опеки отца. Которая продолжалась с 2018 года, сообщает Fox News.

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"Опекунство над личностью и состоянием Бритни Джин Спирс больше не требуется", – цитирует слова Пенни пресса.

Адвокат певицы Мэтью Розенгарт заявил, что это – "знаменательный день" для Бритни, которой он благодарен и которой гордится.

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"Это не только знаменательно для Бритни, но и она помогла осветить линию – не только эту систему опекунства, которую развратил ее отец Джеймс Спирс, – но она помогла пролить свет на охрану и попечительство от побережья до побережья, от Калифорнии до Нью-Йорка, и это потребовало огромного количества проницательности, мужества и грации. Самый важный вопрос, который мы задали Tri Star от имени Бритни, – это следующий, очень простой вопрос: сколько денег вы взяли из поместья?", – сказал журналистам один из самых знаменитых адвокатов Голливуда.

Компанией Tri Star Sports and Entertainment Group, о которой упоминает Розенгарт, управляли бывшие бизнес-менеджеры Спирс. В документальном фильме New York Times о движении #FreeBritney говорилось, что Tri Star установила подслушивающее устройство в спальне Бритни. В свою очередь группа отрицала какую-либо причастность к слежке за суперзвездойй.

Сама певица, которой не было на заседании, отреагировала на решение судьи тем, что написала в Twitter о том, что "будет плакать до конца жизни", а также опубликовала видео с ликующими фанатами, узнавшими о решении судьи, и поблагодарила их за поддержку.

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Через несколько часов в соцсети артистки появились фото и видео с подписью "Свобода".

[ + – ] Бритни Спирс отпраздновала свободу новым постом в соцсети

На освобождение Бритни от опекунства отреагировал и ее жених Сэм Асгари. На своей странице в Instagram он опубликовала всего одно слово Freedom (свобода).

"История свершилась сегодня. Бритни свободна!", – подписал он публикацию.

Джейми Спирс стал опекуном дочери в 2008 году после череды ее нервных срывов и выходок, о которых писали все мировые СМИ. Он присматривал не только за ее состоянием, но и за ней самой. В 2019 году он отказался от роли опекуна над ее личными и жизненными решениями, сохранив контроль только над ее финансами.

Летом этого года Бритни выступила по видеосвязи в суде и попросила освободить ее от 13-летней опеки отца, рассказав о том, что для нее эти годы были "адом на земле". Ей не разрешали распоряжаться своей жизнью и деньгами, запрещали выходить замуж и рожать детей, заставляли работать без выходных. Затем она сменила адвоката, наняв Мэтью Розенгарта, известного своей быстротой и агрессивностью в ведении дел и популярного среди первых лиц Голливуда, среди которых Стивен Спиоберг и Бен Аффлек.

Исповедь Бритни получила огромный резонанс, и на ее защиту выступили не только поклонники артистки, но и мировые знаменитости.

В сентябре судья Пенни отстранила Джейми от опекунства над имением Бритни Спирс. После отстранения должность временно перешла к Джону Забелу, бухгалтеру, выбранному певицей и ее адвокатом.

Чтобы восстановить ее личные и финансовые возможности после стольких лет, потребуется некоторое время, и этот процесс может занять месяцы. Джоди Монтгомери, назначенная судом профессионал, который с 2019 года выступал в качестве консультанта по личным вопросам Спирс вместе с терапевтами и врачами, разработала план переходного периода.

Адвокат певца пообещал продолжить расследование действий Джейми с опекой даже после ее окончания.

[ + – ] По словам Мэтью Розенгарта, после окончания опеки будут проверена финансовая деятельность Джейми Спирса во время опекунства

Теперь Бритни, как предполагается, может нанять финансовых менеджеров, помощников и юристов для выполнения многих из тех же обязанностей, которые ранее выполнялись опекой.

Недавно певица сообщила о том, что вовсю готовится к свадьбе с Сэмом Асгари, который сделал ей предложение. Пара вместе уже почти пять лет, и певица называла бойфренда человеком, который поддержал ее в жизни в самые тяжелые моменты. Свадебное платье для певицы шьет Донателла Версаче. Торжество было отложено из-за суда, и теперь, судя по всему, следующим шагом мисс Спирс станет изменение семейного статуса.