Бритни Спирс показала, кто поддержал ее в самые тяжелые моменты жизни (фото)

Певица не только поблагодарила возлюбленного за поддержку, но и рассказала о его талантах.

39-летняя Бритни Спирс поделилась на своей странице совместной фотографией с 27-летним бойфрендом Сэмом Асгари и приналась, что именно этот человек очень помог ей, когда она переживала не лучшие моменты своей жизни.

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В короткой подписи к снимку певица не только поблагодарила возлюбленного за поддержку, но и намекнула на еще один его талант.

"Мало того, что этот милый за***нец был со мной в самые трудные годы моей жизни, он еще и очень хороший повар! Франшиза Fast & Furious, не пропустите свою следующую звезду 🌟🏎️👗🤓 !!!!", – говорится в публикации.

[ + – ] Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: Скриншот

Сэм Асгари – профессиональный бодибилдер, модель и фитнес-тренер. О них заговорили после того, как стало известно о его романе с Бритни. Пара познакомилась на съемках клипа певицы на песню Slumber Party и с тех пор не расставалась. Сэма заподозрили в корыстных намерениях, однако он не реагировал на нападки. Более того, молодой человек неоднократно говорил о том, что хочет создать с Бритни семью и вместе воспитывать детей.

[ + – ] Бритни Спирс и Сэм Асгари познакомились на съемках клипа

Как известно, в июне Спирс впервые рассказала о том, что переживала во время 13-летней опеки своего отца Джейми. По видеосвязи она полчаса делилась с судьей своей историей, и ее признания произвели эффект разорвавшейся бомбы. В частности, певица призналась, что ее заставляли работать без выходных, запрещали беременеть и следили за личной жизнью, а также заставляли пить литий, который ухудшал ее состояние и делал вялой. При этом отец, со слов звезды, только радовался, что его дочь испытывает такие муки.

После выступления Бритни в суде активизировались ее поклонники, а также многие знаменитости, требовавшие свободы для певицы.

В конце концов Джейми Спирс сдался под напором общественности и заявил, что отказывается от опекунства над Бритни, однако добавил, что теперь эти функции будет выполнять другой человек.