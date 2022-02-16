Брітні Спірс завела собі блакитнооке цуценя (відео)

Цуценя співачка привезла з відпочинку на Гаваях, куди літала разом зі своїм нареченим Семом Асгарі.

40-річна американська співачка Брітні Спірс показала нового члена сім'ї – цуценя австралійської вівчарки на прізвисько Сойєр, опублікувавши відео з ним на своїй сторінці в соцмережі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За словами артистки, тварину вона привезла з канікул на Гаваях.

"Боже .... У тебе може бути дві любові у твоєму житті, тому що він на другому місці! Я уявляю нове поповнення моєї родини ... Його звуть Сойєр, і він біла австралійська вівчарка з блакитними очима!" — написала вона, маючи на увазі під першим коханням свого нареченого Сема Асгарі.

Брітні додала, що знайшла собаку на Мауї "як уві сні", зазначивши, що він ще не дуже гавкає:

"Смішно ... Він не відповідає, але ніби розуміє, що я кажу! Я можу говорити з ним протягом 30 хвилин про привчання до горщика та про винагороду, коли він починає ходити на горщик на килимку! Я думаю, що він розуміє мене, особливо з цими очима... Він змушує моє серце танути... Я йому потрібна, і мені це подобається!"

Артистка також поділилася з підписниками інформацією про те, що нещодавно в її будинку з'явилася ще одна тварина, яка тепер складе Сойєру компанію:

"У мене також є нова кішка, і я представлю її пізніше, але вчора ввечері я дивилася документальний фільм про кішок! Такі розумні тварини... Собаки вважають людей богами... Кішки не вважають, бо вони краще знають! Подумала, що це була крута лінія! Моя кішка француженка і дуже своєрідна ... Вона дивиться на їжу так, ніби їй 30, протягом двох хвилин, перш ніж з'їсти її".

[ + – ] Брітні "засвітила" кішку на одному зі своїх відео Фото: Скриншот

Також знаменитість додала, що кішка "надзвичайно розумна" та нагадує "мініатюрного гепарда":

"Я і охорона не могли знайти її 2 години, а потім, коли ми знайшли, вона знову зникла! У будь-якому випадку, у мене будинок сповнений дрібних тварин, і мені це подобається, крім привчання до горщика!".

Нагадаємо, батька Брітні Спірс судитимуть за те, що він розтратив гроші своєї дочки, коли був її опікуном.