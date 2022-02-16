Бритни Спирс завела себе голубоглазого щенка (видео)

Щенка певица привезла с отдыха на Гавайях, куда летала вместе со своим женихом Сэмом Асгари.

40-летняя американская певица Бритни Спирс показала нового члена семьи – щенка австралийской овчарки по кличке Сойер, опубликовав видео с ним на своей странице в соцсети.

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По словам артистки, животное она привезла с каникул на Гавайях.

"Боже…. У тебя может быть две любви в твоей жизни, потому что он на втором месте! Я представляю новое пополнение моей семьи… Его зовут Сойер, и он белая австралийская овчарка с голубыми глазами!", – написала она, имея в виду под первой любовью своего жениха Сэма Асгари.

Бритни добавила, что нашла собаку на Мауи "как во сне", отметив, что он еще не очень лает:

"Забавно… Он не отвечает, но как будто понимает, что я говорю! Я могу говорить с ним в течение 30 минут о приучении к горшку и о вознаграждении, когда он начинает ходить на горшок на коврике! Я думаю, что он понимает меня, особенно с этими глазами… Он заставляет мое сердце таять … Я ему нужна, и мне это нравится!".

Артистка также поделилась с подписчиками информацией о том, что не так давно в ее доме появилось еще одно животное, которое теперь составит Сойеру компанию:

"У меня также есть новая кошка, и я представлю ее позже, но вчера вечером я смотрела документальный фильм о кошках! Такие умные животные… Собаки считают людей богами… Кошки не считают, потому что они лучше знают! Подумала, что это была крутая линия! Моя кошка француженка и очень своеобразная… Она смотрит на еду так, как будто ей 30, в течение двух минут, прежде чем съесть ее".

[ + – ] Бритни "засветила" кошку на одном из своих видео Фото: Скриншот

Также знаменитость добавила, что кошка "чрезвычайно умная" и напоминает "миниатюрного гепарда":

"Я и охрана не могли найти ее 2 часа, а потом, когда мы нашли, она снова исчезла! В любом случае, у меня дом полон мелких животных, и мне это нравится, кроме приучения к горшку!".

Напомним, отца Бритни Спирс будут судить за то, что он растратил деньги своей дочери, когда был ее опекуном.