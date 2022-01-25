Отца Бритни Спирс будут судить за растрату денег певицы

За 13 лет попечительства дочерью Джейми Спирс потратил более 36 миллионов долларов.

Отца 40-летней американской певицы Бритни Спирс Джейми Спирса будут судить за слежку за дочерью и трату ее денег. Об этом сообщает Deadline.

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Как известно, на последнем заседании суда бывший агент ФБР заявил, что 69-летний Джейми Спирс часто злоупотреблял своим положением. "В период своего попечительства мистер Спирс злоупотреблял своим положением, чтобы обогатить себя и своих близких. Он часто делал это за счет дочери", — заявил мужчина.

[ + – ] Джейми Спирс Фото: Getty Images

Кроме этого, отец певицы организовывал незаконную слежку за Бритни с помощью охранной фирмы "Black Box". А на данный момент мужчина даже требует от дочери возмещения за его расходы на адвокатов.

[ + – ] Бритни Спирс с возлюбленным Сэмом Асгари

Как известно, в общей сложности Джейми Спирс за 13 лет попечительства над дочерью потратил более 36 миллионов долларов ее денег, 6,3 млн из которых ушли на кулинарное шоу Джейми Спирса "Cookin' Cruzin' and Chaos with Jamie Spears".

Напомним, что Бритни Спирс была на попечении отца 13 лет после нескольких публичных срывов в 2008 году. Впоследствии стало известно о том, что это было настоящее рабство для артистки, ведь ей запрещали беременеть, заставляли пить таблетки, не разрешали употреблять алкоголь и забирали все деньги.

[ + – ] Осенью 2021 года Бритни Спирс официально освободили от опеки отца. Фото: Getty Images

Летом 2021 певица выступила по видеосвязи в суде и попросила освободить ее от 13-летней опеки отца, рассказав о том, что для нее эти годы были "адом на земле". В ноябре 2021 года Бритни Спирс официально освободили от этой опеки.

Тем временем 40-летняя Бритни наслаждается долгожданной свободой и компанией своего возлюбленного, 27-летнего Сэма Асгари, с которым планирует свадьбу, а платье на церемонию для певицы сшьет известная модельер и дизайнер.