Бритни Спирс празднует 40-летие со своим женихом

Они улетели на частном самолете праздновать юбилей певицы

Сегодня, 2 декабря 2021 года, Бритни Спирс, которая недавно официально освободилась от 13-летней опеки отца, исполняется 40 лет. Такую круглую дату она празднует со своим самым близким человеком, женихом Сэмом Асгари. Он, кстати, во время приветствия Бритни назвал ее своей женой, хотя официальной росписи у них еще не было. Сэм признался, что называл так Бритни еще с начала их отношений. Однако в сентябре 2021 года пара официально объявила о помолвке, поэтому свадьба вскоре все же будет.

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"Я называю тебя Львицей, потому что я восхищаюсь твоей силой, меня вдохновляет твое прекрасное сердце, я праздную твою улыбку, которая освещает мой мир. Каждый день твой день рождения, моя королева. Поздравляю с первым днем рождения мою жену", — такими словами поздравил с 40-летием Бритни Спирс ее жених 27-летний Сэм Асгари в своем Instagram. Куда именно отправилась пара, пока неизвестно.

В настоящее время Бритни, получив полную свободу в своих действиях, может самостоятельно решать, куда и с кем лететь, ведь за период 13-летнего "рабства" она не могла употреблять алкоголь, круг ее знакомых значительно ограничивался, ее заставляли употреблять сильнодействующие вещества и не разрешали беременеть. Начало новой жизни Бритни праздновала бокалом шампанского в шикарном ресторане, при этом она чувствовала себя "на 9-м небе" от счастья.

[ + – ] Бритни Спирс со своим женихом Сэмом Асгари празднует свое 40-летие

"О, бесценная радость сегодня!!! Я и мой жених безгранично рады, что едем… как вы видите, я не вешу 800 фунтов… Я тренировалась, и это реально… Боже, спасибо тебе за возможность уехать за пределы страны!!!! Я благословенна!!!" — подписала снимок с женихом 40-летняя Бритни Спирс.

Ранее мы сообщали, как кот с грустным выражением лица из Украины Степан попал в Instagram Бритни Спирс. Пост артистки собрал кучу лайков и комментариев. А сам "Степан" активно лайкает посты Бритни. Похоже, они нашли общий язык.

Напомним, недавно Бритни Спирс призналась, кто будет шить для нее свадебное платье.